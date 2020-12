Google Cloud Print przestanie działać wraz z nowym rokiem

Koniec usługi.

To koniec Google Cloud Print

Źródło: wł.

Uwaga: po 31 grudnia 2020 roku usługa Google Cloud Print nie będzie już obsługiwana.

O „śmierci” Google Cloud Print usłyszeliśmy po raz pierwszy w 2019 roku . Użytkownicy zostali wtedy poinformowani, że zbliża się koniec wsparcia tej przydatnej usługi. Co ciekawe, jest ona obecna na rynku od niemalże dekady i nie opuściła jeszcze fazy beta. Tak się składa, iż nie zrobi tego już nigdy, bo jej kres nadejdzie już za kilka dni.Okej, ale zanim przejdziemy do konkretów, to warto w ogóle przybliżyć ideę Google Cloud Print. Narzędzie to zostało wprowadzone w celu umożliwienia. Z jego dobrodziejstw mieli korzystać głównie użytkownicy systemu Chrome OS, który w tamtym czasie nie był wyposażony we wsparcie dla drukarek. Ba! Dodano je dopiero trzy lata temu.Usługa stała się więc mniej popularna, a gigant niekoniecznie potrafił zmienić ten stan rzeczy. W zeszłym roku doczekaliśmy się więc oficjalnego ogłoszenia o zakończeniu wsparcia. Teraz na stronie Google Cloud Print pojawił się specjalny komunikat przypominający o tym smutnym wydarzeniu. Brzmi on następująco:Pozostały więc dwa dni, by cieszyć się z dobrodziejstw tego projektu. Google zachęca do poszukiwania alternatyw. Nie da się ukryć, że rozwiązanie proponowane przez koncern było naprawdę przydatne. Ułatwiało bowiem proces drukowania dokumentów praktycznie z każdego urządzenia podłączonego do sieci.Niestety, nic nie trwa wiecznie.Źródło i foto: Google