Empty. - mniej znaczy więcej (recenzja gry)

Oryginalna gra relaksacyjna.





Empty. – gra relaksacyjna uczy minimalizmu

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

Gatunki gier mobilnych są tak różnorodne, że właściwie każdy - niezależnie od wieku czy upodobań - znajdzie wciągający tytuł. Niektórzy szukają na przykład chwili relaksu, bez rywalizacji i dynamicznej akcji.Empty. to gra, która spełni tego typu oczekiwania. Oferuje niezbyt skomplikowaną, ale wciągającą koncepcję - naszym zadaniem jest usuwanie z pomieszczeń zbędnych przedmiotów.W tym celu obracamy cały pokój w taki sposób, żeby kolorowa lampa czy krzesło zniknęła na tle ściany o takiej samej barwie. Wymaga to nieco wprawy i usuwania elementów w odpowiedniej kolejności. W każdej chwili możemy wyświetlić podpowiedź lub zrestartować postęp. Pomiędzy poziomami wyświetlane są również plansze z tekstami nawiązującymi do idei minimalizmu.Do naszej dyspozycji jest kilkanaście poziomów. Gra nie wyświetla reklam. Całości dopełnia relaksująca muzyka.Empty. to ciekawa i odprężająca gra. Oprawa graficzna mogłaby być nieco ładniejsza, a sterowanie bardziej precyzyjne, ale nie wpływa to znacząco na wrażenia. Tytuł warty polecenia.