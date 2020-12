Stare wersje Windows 10 w odwrocie. Najnowsze statystyki aktualizacji

Najnowsze dane.

Stare wersje w odwrocie

Z uwagi na liczne problemy i błędy występujące przy okazji wydania kolejnych dużych aktualizacji systemu Windows 10, wielu użytkowników zwleka z instalacją. Oczywiście z czasem Microsoft wydaje kolejne poprawki, a update pojawia się automatycznie na wielu komputerach. Według najnowszych danych udostępnionych przez AdDuplex to aktualizacja z maja tego roku oznaczona jako 2004 cieszy się obecnie największą popularnością.Wersjęzainstalowało jużużytkowników systemu Windows 10, a aktualizacjaz listopada 2019 roku osiągnęła wynik 33,2 procent. Trzecie miejsce w rankingu (13,6 proc.) zajmuje aktualizacja 20H2 z października 2020 r.Według AdDuplex popularność tracą stare wersje Windowsa, co oznacza dobre przyjęcie nowych aktualizacji. Tylko 1,7 procent komputerów nadal korzysta z Windows 10 z aktualizacją z kwietnia 2018 r. lub w wersji 1803. Udział w rynku niegdyś popularnej wersji 1809 (październik 2018) spadł do 1,5%.Warto zauważyć, że mniej niż 0,3% komputerów, na których przeprowadzono ankietę tym razem, korzystało z kompilacji Windows 10 Insider Preview.