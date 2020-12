MIUI 12.5 - czyżby Xiaomi wzięło się za optymalizację?

To bardzo ważna aktualizacja.

Xiaomi zaprezentowało właśnie Mi 11, jednak nie jest to jedyna nowość. Pisaliśmy niedawno o nadchodzącej aktualizacji MIUI 12.5, która właśnie stała się faktem. Firma obiecuje sporo zmian pod maską.Xiaomi po raz kolejny zainspirowało się systemem iOS - część animacji jest prawie identyczna z tymi, które znajdziemy na iOS. Nie jest to pierwszy raz, kiedy MIUI upodabnia się do jabłkowego systemu. Przykładu nie trzeba szukać - wystarczy spojrzeć na MIUI 12.

MIUI w końcu doczekało się optymalizacji

Foto: sina.com

MIUI 12.5 - kiedy i na czym zainstaluję?

Tak naprawdę nie wiadomo. Xiaomi nie podało dokładnych terminów aktualizacji. Wiadomo natomiast, na jakich urządzeniach się pojawi. Będą to m.in.:



Xiaomi MI 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Pro / Mi 10 Lite,

/ Mi 10 Pro / Mi 10 Lite, Xiaomi Mi9 / Mi9 SE / CC9e / CC9 Pro,

Redmi K30 / K30 5G / K30 Pro / K30i 50G / K30S Extreme,

Redmi K20 / K20 Pro ,

, Redmi Note 7 / Note 7 Pro,

Redmi 9 oraz wiele innych.

Foto: sina.com

Marka przeprojektowała jądro systemu. Dzięki temu MIUI 12.5 zużywać ma 20 procent mniej pamięci i 25 procent mniej pamięci w tle. Co więcej, same aplikacje systemowe również zabierają o 25 procent mniej RAM-u.Czuję, że Xiaomi w ten sposób przygotowuje się do aktualizacji. Czyżby następna wersja systemu była nastawiona na optymalizację? To byłoby coś, na co czekają użytkownicy, w tym ja.Poza tym najnowsze MIUI doczekało się też poprawek bezpieczeństwa oraz ulepszeń nowego systemu prywatności, który był jedną z najważniejszych zmian w MIUI 12.Jeśli nie widzisz swojego smartfona - nie ma czym się przejmować. To tylko część listy modeli. Można być pewnym, że skoro przykładowo Redmi 9 aktualizacje otrzyma, to właściciele Redmi Note 9 Pro również powinni na nią liczyć.Obecnie MIUI 12.5 jest w chińskiej zamkniętej fazie beta i z czasem powinniśmy się jej doczekać także na globalnych urządzeniach.