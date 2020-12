Błąd w Windows 10 kasuje hasła. Microsoft potwierdza i...

Spokojnie, to tylko awaria.

Windows 10 kasuje hasła

"Po uaktualnieniu systemu Windows 10 do wersji 2004, system nie zapamiętuje moich danych uwierzytelniających i haseł w aplikacjach w obrębie całego OS-u (także w przeglądarce) i nieustannie monituje mnie o ponowne zalogowanie się"

Microsoft naprawił błąd, ale...

Niemal zawsze, gdy piszemy o błędach w systemie Windows 10, część czytelników twierdzi, że są to problemy zmyślone, bo przecież " u nich działa ". Otóż musicie wiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków donosimy o bugach, których istnienie potwierdza firma Microsoft. Tak jest i tym razem. Firma z Redmond przyznała się jakiś czas temu do omawianych przez nas jeszcze w listopadzie usterek związanych z hasłami, a teraz przygotowuje się do udostępnienia poprawek. Przypominam, iż pewne grono użytkowników OS-u ma od wtedy kłopoty z zapisywaniem haseł w różnych aplikacjach oraz znikającymi plikami cookies w przeglądarkach internetowych.Microsoft przyznał się do błędu, który sprawia, że Windows 10 nie zapamiętuje haseł w Onedrive, Outlook, Adobe CC, przeglądarkach internetowych Gogole Chrome i Microsoft Edge, a także wielu innych programach. Bug występuje losowo i nie jest powtarzalny, przez co jego zdiagnozowanie jest niezwykle trudne. Dotknięta nim osoba, korzystająca z oprogramowania Microsoftu ,musi każdorazowo na nowo wpisywać login i hasło przy uruchamianiu danej apki.- pisze jeden z internautów w Centrum opinii.Microsoft rozwiązał już ponoć problem, jednakże stosowną łatkę udostępni dopiero przy okazji dystrybucji poprawek zbiorczych wydawanych w drugi wtorek lutego lub marca. Poprawka jest już wdrażana w buildach preview Windows 10, dostępnych do pobrania w ramach programu Windows Insider, o czym informuje Eric Lawrence, pracujący jako Microsoft Edge Program Manager.Źródło: Centrum opinii, Chromium