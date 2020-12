Darktable 3.4 to darmowa alternatywa dla Adobe Lightroom. Pobierz i sprawdź sam

Nowe wydanie jest świetne.

Bezpłatna alternatywa dla Lightrooma? Proszę bardzo, oto darmowy edytor RAW o nazwie Darktable. Otwartoźródłowa, multiplatformowa aplikacja doczekała się właśnie kolejnego wydania, oznaczonego numerem 3.4. Darktable 3.4 to cała masa zmian jakościowych, poprawek bugów i kilka nowych, przydatnych funkcji. Najnowsza wersja lubianego narzędzia pojawiła się już w naszej bazie oprogramowania. Tak, jest dostępna w języku polskim!Czy darmowe oprogramowanie musi być gorsze od płatnego? Niekoniecznie. Alternatywy dla Adobe Lightroom istnieją, a jedną z najlepszych jest open-source'owy edytor RAW o nazwie Darktable. Darktable 3.4 nie ma może aż tak przejrzystego i intuicyjnego interfejsu, ale nadrabia to mnogością funkcji. Nowe wydanie jest bez dwóch zdań programem, który warto przetestować.Nowa wersja to przede wszystkim ulepszony widok tetheringu, który od teraz obsługuje histogram. Novum stanowi też funkcja grupowania modułów, która pozwala tworzyć własne grupy modułów, a także ulepszona funkcja maskowania modułów z nieograniczonymi trybami blendowania, obsługującymi maskowanie parametryczne w linearnych przestrzeniach barw RGB lub JzCzHz.

Pobierz Darktable 3.4, polubisz go

Polska wersja językowa to ogromny atut Darktable 3.4. | Źródło: mat. własnyNa uwagę zasługuje nowy moduł kalibracji kolorów, stanowiący swoiste centrum zarządzania korekcją kolorów. Darktable 3.4 to również nowe preferencje dotyczące ukrywania wbudowanych presetów, nowe widoki wykresów w module Filmic RGB. Co więcej, w najnowszej wersji apki ulepszono widok mapy z obsługą grupowania obrazów. W lewym dolnym rogu pojawił się ich licznik, co zwiększa efektywność działania podczas edytowania dużej kolekcji zdjęć i ułatwia ich przenoszenie.Wreszcie, nowość stanowi również przycisk wyostrzania w widokach Ciemnia i Stół oświetleniowy. Pomaga on użytkownikom wizualizować sobie głębię ostrości obrazu poprzez podkreślenie jego ostrych krawędzi. Co ponadto? Nowy, niezależny od ekspozycji filtr sterowany w module korektora tonów, obsługa skali szarości dla formatu AVIF, a także nowy preset w module odszumiania (profilowanym), umożliwiający usuwanie tylko szumu chrominancji przy użyciu trybu fal.Sporo tego!Darktable 3.4 pobierzesz za pośrednictwem bazy oprogramowania naszego serwisu. Wystarczy kliknąć na jeden z poniższych linków, właściwy dla systemu operacyjnego, z którego korzystasz.Źródło: mat. własny