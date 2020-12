Kultowe gry z Windows 7 na Windows 10. Jak je zainstalować?

Wehikuł czasu.

Gry systemowe z Windows 7 na Windows 10

Na grafice widnieje dwanaście gier - możecie zagrać w osiem z nich. | Źródło: mat. własny

Chess Titans

FreeCell

Hearts

Mahjong Titans

Minesweeper

Purble Place

Solitaire

Spider Solitaire

Przesiadłeś się w końcu z Windows 7 na Windows 10 i tęsknisz za grami instalowanymi wraz z tamtym systemem? A może nagle ogarnęła Cię nostalgia i po prostu chcesz znowu poukładać sobie pasjansa lub zagrać w szachy? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Przeczytaj ten tekst, a dowiesz się jak uruchomić gry z Windowsa 7 na Windows 10 . To naprawdę proste.Gry systemowe były lubianymi dodatkami wprowadzonymi w Windows 2000 i obecnymi w Windows XP i Windows 7 . Od tamtego czasu ich miejsce zajęły wersje demonstracyjne gier lub takie, którym towarzyszą reklamy. Za sprawą zdolnych deweloperów ich przywrócenie na najnowszym OS-ie Microsoftu jest bardzo łatwe.Najpierw pobierz plik z aplikacją Windows 7 Games for Windows 8/10 z naszej bazy oprogramowania.Włącz instalator, wybierz język i kliknij przycisk "OK", a następnie "Dalej".Wybierz gry w które chcesz zagrać - odznacz gry internetowe, bowiem i tak nie zadziałają.Dzięki powyższemu poradnikowi możesz zainstalować na swoim komputerze następujące gry:Zaznacz gry, które chcesz zainstalować. Nie ma sensu zaznaczać gier internetowych - nie działają. | Źródło: mat. własny