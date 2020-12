Tak wygląda nowe wyszukiwanie w Windows 10

Zmiany planowane na 2021 rok.

Microsoft testuje zupełnie nowe wyszukiwanie w obrębie systemu Windows 10 . Firma z Remond planuje wprowadzić je m.in. w menu Ustawienia, w Eksploratorze Plików oraz zmodyfikować za jego pomocą Windows Search (aktywowane lupką obok Menu Start). Ponadto, do wyszukiwania użytkownicy popularnego oprogramowania będą mogli wykorzystywać nową klawiaturę wirtualną z odświeżonym przybornikiem emoji i funkcją Windows Voice Typing. Przyjrzyjmy się bliżej nowościom.Największą ze zmian wydaje się wyszukiwanie głosowe, skrywające się pod nazwę Windows Voice Typing. Dostępne początkowo wyłącznie w języku angielskim, pojawi się automatycznie wszędzie tam, gdzie kliknąć będzie można w pole tekstowe korzystające z API Windows Search. Alternatywnie, można je wywołać z poziomu menu Windows Narrator (dyktowanie głosowe) poprzez skrót klawiszowy. Przypominam, że opcja ta również nie jest dostępna w języku polskim.

Interfejs wyszukiwania głosowego jest zgodny z unowocześnionym interfejsem Windows 10. | Źródło: Windows Latest

Nowości najpewniej ominą Polaków

jęz. angielski: Australia, Indie, USA, Wielka Brytania,

jęz. francuski: Francja, Kanada

jęz. portugalski: Brazylia

języki hiszpański, niemiecki, włoski, japoński i uproszczony Chiński w tych właśnie krajach

"Twoje codzienne korzystanie z pisania głosowego może sprawić, że technologia mowy online firmy Microsoft będzie dokładniejsza dla wszystkich osób, które posługują się tym samym językiem, co Ty. Jeśli zdecydujesz się przesłać swoje klipy głosowe, niektóre z nich zostaną sprawdzone przez pracowników i dostawców firmy Microsoft"

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, menu towarzyszy już nowocześniejszy interfejs, który zagości przy okazji którejś z kolejnych aktualizacji Windows 10 na wszystkich komputerach. Prawdopodobnie zostanie udostępniony wraz z poprawką 21H1 Wyszukiwanie głosowe w Windows 10 pojawi się także w menu Ustawienia. | Źródło: Windows LatestW wyszukiwaniu za pomocą głosu użytkownikowi systemu Microsoftu może włączyć funkcję automatycznego wprowadzania znaków interpunkcyjnych - kropek, przecinków i znaków zapytania - w odpowiednich miejscach. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by proces wyszukiwania głosowego zapauzować.Nowe wyszukiwanie za pomocą głosu w Windows Search. | Źródło: Windows LatestNiestety, omawiane tu nowości będą zapewne jednymi z wielu, które ominą Polskę. Microsoft testuje zmiany w następujących językach i regionach świata:Producent oprogramowania ma nadzieję, że użytkownicy przyczynią się do zwiększenia bazy danych wyszukiwania głosowego, aby umożliwić w przyszłości "dokładniejsze" korzystanie z usługi. W skrócie: próbki głosu przesyłane będą na serwery Microsoftu. Na szczęście jest to opcjonalne.- czytamy w komunikacie Microsoftu.Przesyłanie próbek głosu firmie Microsoft ma być opcjonalne. | Źródło: Windows LatestNowe funkcje mają zadebiutować wraz z październikową aktualizacją Windows 10, planowaną na 2021 roku (poprawka 21H2 ).Źródło: Windows Latest