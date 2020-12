Od teraz samochody Tesla mogą puszczać bąki i udawać kozę (wideo)

Nadeszła nowa aktualizacja oprogramowania.

Tesla jest firmą znaną z udostępniania bardzo nietypowych aktualizacji oprogramowania dla samochodów tej marki. Oprócz zmian typowo jakościowych i wprowadzania funkcji naprawdę użytecznych, w pojazdach cyklicznie pojawiają się różne easter eggi. Pamiętacie jeszcze, że na systemie multimedialnym aut Tesla można grać w gry ? No to powinniście wiedzieć, że teraz można także zamienić domyślny klakson na beczenie kozy. Albo odgłos przypominający puszczanie bąków.Wielu przechodniów może nie być zbyt szczęśliwych na wieść o tym, że kierujący pojazdami Tesla od dziś mogą zmieniać domyślny dźwięk klaksonu. Firma należąca do Elona Muska wydała aktualizację oprogramowania zawierającą nowy tryb o nazwie Boombox. Dzięki niemu kierowcy mogą zamiast tradycyjnego klaksonu wybrać dźwięk oklasków, melodię La Cucaracha, odgłos puszczania bąków, zdenerwowanej kozy, oklasków i kilku innych. Ba, za pośrednictwem portu USB da się teraz wgrać maksymalnie

Change your horn sound to , , or holiday jingles with latest Tesla software update! — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2020

"Zamień swój samochód w boombox i baw się wraz z otaczającym go tłumem za pomocą odtwarzacza multimedialnego, po zaparkowaniu. Możesz także dostosować dźwięk, jaki wydaje Twój samochód, gdy naciskasz klakson, prowadzisz go lub gdy samochód podjeżdża do Ciebie w trybie Summon. Wybierz opcję z menu rozwijanego lub włóż własne urządzenie USB i zapisz do pięciu niestandardowych dźwięków."

Nowa funkcja nie dla każdego pojazdu Tesla

Tesla Model S. | Źródło: TeslaCo więcej, tryb Boombox pozwala korzystać z zewnętrznych głośników również do odtwarzania muzyki. Kiedy samochód jest zaparkowany, może pełnić rolę sporych rozmiarów głośnika. Nie, nie żartuję.W uwagach do nowej aktualizacji oprogramowania czytamy:A jak to działa w praktyce? Tak:Nie wszystkie samochody marki Tesla będą mogły korzystać z tej funkcji, przynajmniej na razie. CEO Tesli, Elon Musk, który uwielbia tego typu nowinki, powiedział na Twitterze, że tylko samochody z zainstalowanymi zewnętrznymi głośnikami dla pieszych otrzymają aktualizację trybu Boombox. Wydaje się to dość oczywiste, nieprawdaż?Głośniki zewnętrzne mają wszystkie samochody Tesli wyprodukowane po 1 września 2019 roku. Ma to związek z przepisami określonymi przez National Highway Traffic Safety Administration, które wymagają, aby samochody elektryczne i hybrydowe emitowały dźwięk przy prędkościach do 19 mil na godzinę (30 km/h), by ostrzegać w ten sposób pieszych.Czy piesi zorientują się, że nadciąga niebezpieczeństwo, gdy kierowca samochodu na nich - za przeproszeniem - "pierdnie", zamiast zatrąbić?Źródło: Tesla, YouTube