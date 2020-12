Google wymusza przesiadkę z Windows 7 na Windows 10

Windows 10 znowu zyska nieco udziałów.

Windows 7 bez wsparcia ze strony społeczności Chromium

Darmowe wsparcie Windows 7 zakończyło się 14 stycznia 2020 roku. Wtedy to Microsoft przestał wydawać aktualizacje bezpieczeństwa dla swojego 11-letniego już oprogramowania, a korzystanie z niego stało się ryzykowne. Pomimo wielu ostrzeżeń i nakłaniania użytkowników tego systemu do przesiadki na nowszy Windows 10 , kultowy w pewnych kręgach OS wciąż ma dość sporą rzeszę wielbicieli, którzy nie chcą się z nim rozstać. Do Microsoftu dołączyła właśnie firma Google, która nakazała deweloperom Chromium przejście na nowszy soft.Blisko dwanaście miesięcy po zakończeniu wsparcia technicznego przez Microsoft, Google w końcu wystosowało do deweloperów komunikat, w którym nakłania do zainstalowania nowszej wersji systemu. W jednym ze swoich najnowszych commitów przedstawiciele firmy z Mouintain View potwierdzili, że do tworzenia Chromium nie można już korzystać z Windows 7 i wymaganym OS-em jest teraz Windows 10. W związku z tym, gdy programiści będą próbowali zbudować swoje aplikacje Chromium na Windows 7, zostanie im wyświetlony stosowny komunikat o błędzie.