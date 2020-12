Windows 10 za darmo? Dzięki temu trikowi to nadal możliwe

Sprawdzona, działająca metoda.

Windows 10 przez pierwszy rok od swojej premiery oferowany był za darmo korzystającym z legalnych kopii systemów Windows 7 i Windows 8.1. Mamy 2020 rok, a metoda bezpłatnej aktualizacji starego oprogramowania... nadal działa! I nic dziwnego, bowiem Microsoft chce, aby jak najwięcej osób użytkowało nowoczesną i intensywnie rozwijaną "dziesiątkę". Jak zdobyć Windows 10 za darmo? Podpowiadamy.Do aktywacji najnowszej wersji systemu Windows 10 wystarczy klucz z Windows 7 lub Windows 8/8.1. Masz go pod ręką? Świetnie. Nie masz? Dowiedz się jak odzyskać klucz systemu Windows 10 . Wykorzystaj te proste triki, a na pewno Ci się to uda. Teraz wystarczy pobrać Windows 10 , a podczas instalacji wpisać kod oryginalnego produktu, którym dysponujecie.Alternatywnie, możesz ulepszyć obecną wersję systemu za pomocą narzędzia Media Creation Tool . Tą metodą da się instalować Windows 10 "na czysto" lub zachowując wszystkie swoje dotychczasowe pliki. W trakcie procesu ulepszania systemu do nowszej wersji otrzymasz cyfrową licencję na Windows 10.

Windows 10 za darmo - bez aktywacji

Źródło: mat. własnyAnonimowy pracownik Microsoftu podawał kiedyś w serwisie Reddit, że firma od początku chciała, aby starsze wersje Windowsa można było ulepszać do "dziesiątki" dłużej niż przez rok. Groźba ulepszenia czasowego miała być wyłącznie zagrywką marketingową.Jednocześnie chciałbym wyraźnie zaznaczyć, iż Microsoft podaje, że Windows 10 aktywowany po 31 grudnia 2017 roku za pomocą opisanej wyżej metody nie posiada ważnej licencji, pomimo bezproblemowej aktywacji. W obliczu tego nie wiadomo dlaczego Microsoft nie zablokował tej możliwości.Cóż, lepsze to niż "legalny" Windows 10 z Allegro za 10 złotych...Pobierz Windows 10, zainstaluj go i nie aktywuj. Takie to proste. Możesz cieszyć się oprogramowaniem Microsoftu bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat. Na etapie instalacji zamiast wpisywać kod, podejmuj decyzję o jego późniejszej aktywacji. Nie musisz jej nigdy dokonywać. Wiele osób użytkuje tak Windows 10 od czasu jego premiery. Są jakieś wady tego rozwiązania? Są.Źródło: mat. własnyW prawym dolnym rogu Pulpitu nieaktywowanego systemu wyświetla się znak wodny, przypominający o możliwości jego aktywacji. Bez dokonania tej czynności personalizacja wyglądu OS-u nie jest możliwa lub poważnie utrudniona. Czego nie da się zrobić? Zmienić domyślnej tapety (w teorii...), wyglądu menu Start, paska zadań i kolorów w obrębie systemu.A bez wsparcia technicznego, którego Microsoft nie oferuje użytkownikom nieaktywowanego systemu? Jeśli tak, to śmiało, korzystajcie.Powyższe ograniczenia da się rzecz jasna usunąć, jednakże robienie tego nie jest już działaniem legalnym.Źródło: mat. własny