Poważny błąd Epic Games Launcher. Wyłącz aplikację, gdy nie grasz

Czekamy na oświadczenie firmy.

Epic Games Launcher podbija temperatury procesorów

Jeżeli w ostatnim czasie dostrzegłeś, że temperatura pracy procesora w Twoim komputerze jest podejrzanie wysoka, gdy ten nie wykonuje żadnych wymagających operacji, być może znaleźliśmy rozwiązanie problemu. Okazuje się, że od co najmniej kilku dni w bardzo nietypowy sposób zachowuje się klient popularnej platformy dystrybucji cyfrowej, Epic Games Launcher.Jako pierwszy na trop sprawy wpadł użytkownik serwisu Reddit o pseudonimie Neoncarbon. Zauważył on, że temperatura pracy jego procesora AMD Ryzen 7 5800X spadła z poziomu ok. 50 stopni na 37 stopni od razu po tym, gdy zamknął aplikację Epic Games Launcher . Oczywiście wcześniej w tle nie działała żadna gra. Przeprowadzone przez nas i inne serwisy testy dowodzą, że problem nie jest związany wyłącznie z procesorami AMD i dotyka także procesory firmy Intel. Oznacza to jednoznacznie, że kłopot wiąże się pewnikiem z omawianym tu programem.Dziennikarze serwisu hothardware sprawdzili i dziwne zachowanie odczuwa nawet chłodzony cieszą 16-rdzeniowy układ AMD Ryzen 9 5950X. Wykorzystanie procesora jest kilkuprocentowe nawet wtedy, gdy aplikacja zdaje się nie robić niczego. Czy jednak faktycznie nie robi niczego? Wręcz przeciwnie.