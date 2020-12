Firefox 85 z dwoma ważnymi zmianami. Pożegnanie technologii Flash

Nowości w Firefox 85.

Nowy Firefox 85.0b4. | Źródło: mat. własny

Pobierz Firefox 85 beta i sprawdź nowości już teraz

Nowe wydanie przeglądarki Firefox ułatwi usuwanie wszystkich zapisanych danych logowania. Użytkownik będzie mógł to zrobić na raz, zamiast usuwać każdy wpis osobno. Wystarczy skorzystać z opcji "remove all logins" w tzw. "hamburger menu", znajdującym się po prawej stronie strony about: logins.Stabilne wydanie Firefox 85 pojawi się w sieci 26 stycznia 2021 roku. Jeśli nie chcesz na nie czekać, pobierz wydanie beta już teraz. Działa naprawdę dobrze, choć - jak to w przypadku wersji bywa - mogą pojawiać się w nim drobne bugi.Mozila Firefox 85 w wersji beta jest już dostępna w naszej bazie oprogramowania. Znajdziesz w niej warianty aplikacji dedykowane systemom Windows, Linux i Mac OS.Źródło: Mozilla