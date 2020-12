Microsoft Edge z nowym paskiem narzędzi

Będzie nieco bardziej funkcjonalnie.

Microsoft Edge doczeka się przydatnych zmian

Źródło: Windows Latest

Microsoft od dłuższego czasu dosyć dynamiczne rozwija swoją nową przeglądarkę Edge. Niedawno mieliśmy chociażby do czynienia z zapowiedzią licznych zmian czekających jej mobilną odsłonę. Teraz doczekaliśmy się debiutu kolejnych funkcji.Mowa o odświeżonym pasku narzędzi. Gigant z Redmond testował go już od dłuższego czasu i przy okazji pozwalał użytkownikom na wyrażenie swoich opinii i zaproponowanie własnych sugestii.Przede wszystkim konsumenci mogą liczyć na znacznie intuicyjniejszy dostęp do ulubionych stron, historii przeglądania czy kolekcji. Teraz na pasku narzędzi pojawiają się specjalne ikony – po ich kliknięciu zostaje wywołany panel zawierający poszczególne elementy.Nie ma więc potrzeby na przechodzenie do nowych kart czy otwierania specjalnych sekcji. Teraz można przeszukać np. historię z poziomu jakiejkolwiek strony i to znacznie szybciej, niż dotychczas. Warto mieć jednak na uwadze, że Microsoft wszystkie te zmiany wprowadza seriami.Wiele użytkowników ma już dostęp do rozsuwanego menu z ulubionymi witrynami i historią (nie wszyscy). Ikona kolekcji jest jednak dopiero testowana wśród ograniczonej liczby osób korzystających z wersji Canary i Dev przeglądarki.Na powszechną implementację kompletnego nowego paska narzędzi więc jeszcze nieco poczekamy. Nie da się jednak ukryć, że nowość ta może okazać się przydatna praktycznie dla wszystkich użytkowników Microsoft Edge Źródło: Windows Latest / Foto. Microsoft