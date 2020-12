5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #216]

PhotoRoom

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 119,00 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Rozbudowane narzędzie do usuwania tła ze zdjęć. Aplikacja automatycznie wykrywa osoby i przedmioty, a następnie wycina je i pozwala na późniejszą obróbkę. Gotowe szablony pozwalają bardzo szybko przygotować efektowną prezentację produktu, zdjęcie profilowe czy zabawny kolaż. Nie zabrakło także podstawowych narzędzi do edycji zdjęć, dodawania tekstu itp.Dostęp do niektórych szablonów czy usunięcie znaku wodnego wymaga wykupienia subskrypcji.