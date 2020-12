Code racer - samochód komendami sterowany (recenzja gry)

Wstęp do programowania przez zabawę.





Code Racer – gra wyścigowa do nauki programowania

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł-13,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Nauka programowania dla dzieci nikogo już nie dziwi. Nie chodzi nawet o późniejsze zwiększenie szans na rynku pracy - kodowanie uczy logicznego myślenia i poprawia rozumienie zasad funkcjonowania cyfrowego świata. Okazuje się, że pierwsze kroki w tej dziedzinie nie muszą odstraszać - można je stawiać również za pomocą gier.Code racer jest tego dobrym przykładem. To gra, w której sterujemy samochodem i musimy przejechać określony tor lub wykonać zadanie specjalne. Zamiast klasycznego sterowania musimy jednak wprowadzić zestaw komend.Do dyspozycji mamy podstawowe manewry jak jazda do przodu, skręcanie czy hamowanie - zawsze musimy określić ich siłę i czas trwania. Płynne przechodzenie poziomów wymaga wprawy i sporej liczby przejazdów testowych. Poza klasycznymi poziomami twórcy przygotowali także wyzwania specjalne i tryb multiplayer (niewielka popularność nie pozwala jednak na razie sprawnie wyszukiwać przeciwników).Gra daje sporo frajdy i potrafi wciągnąć na dłuższy czas. Nawet pomimo kilku niedociągnięć. Oprawa graficzna i dźwiękowa nie wzbudza zachwytu, interfejs jest dość ociężały, a wiele przycisków czy suwaków powinno być lepiej dostosowanych do ekranów smartfonów. Nie brakuje też reklam pełnoekranowych.Code racer to w ogólnym rozrachunku solidna gra z potencjałem edukacyjnym. Świetnie sprawdzi się jako wprowadzenie do świata programowania dla dzieci.