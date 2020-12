Dwie wielkie wady Chrome zostaną wyeliminowane. Odliczanie czas zacząć

Czeka na to blisko 70% internautów.

Google rezygnuje z Segment Heap, ale zużycie RAM spadnie

Google Chrome ma działać stabilniej

"Pozwoli to uniknąć niektórych awarii procesów narzędziowych w systemie Windows. Myślę, że zastosowanie tej zasady do wszystkich typów procesów bezgłowych jest eksperymentem, którego warto się podjąć. TerminateProcess bardzo pomógł już w przypadku wielu typów procesów"

W czerwcu tego roku zapowiadano rewolucję w zakresie zmniejszenia zużycia pamięci RAM przez przeglądarkę internetową Google Chrome i inne przeglądarki, działające w oparciu o silnik Chromium. Wprowadzenie wraz z aktualizacją Windows 10 May 2020 Update (2004) funkcji Segment Heap do systemu Windows 10 pomogło to osiągnąć w Edge Chromium , ale z Chrome coś poszło nie tak. Zużycie pamięci RAM przez Chrome wciąż jest wysokie, a przy okazji ostatnich aktualizacji u niektórych narzędzie pracuje na dodatek niestabilnie.Zespół Google podjął decyzję o rezygnacji z implementacji Segment Heap w przeglądarce Chrome. Jej miejsce zajęło autorskie rozwiązanie ParitionAlloc-Everywhere, które rozwijane jest od sierpnia bieżącego roku. Według dokumentacji, PartitionAlloc-Everywhere ma swoje zalety: mniejsze zużycie pamięci, alokatory w Chrome i zwiększone bezpieczeństwo. Google Chrome ma wydajniej zarządzać pamięcią, co przełoży się na mniejsze zużycie pamięci RAM, a jednocześnie zredukuje prawdopodobieństwo występowania problemów z bezpieczeństwem. To wzrośnie za sprawą "MiraclePtr", który wymaga właśnie PartitionAlloc.Przedstawiciele firmy z Mountain View podają, że testy wykazały, iż funkcja TerminateProcess w Windows 10 może prowadzić do mniejszej liczby nieoczekiwanych awarii przeglądarki, jeśli będzie używana do obsługi większej liczby typów procesów. W taką stronę zmierza Chrome.Programiści Google zaproponowali też nową zmianę, która umożliwi stosowanie TerminateProcess w przeglądarkach bezgłowych (ang. headless browsers), co ma prowadzić do mniejszej liczby awarii.- wyjaśnia Bruce Dawson, programista Google.Źródło: Windows Latest , Chromium 1