Najlepsze antywirusy dla Androida w 2020. Test nie pozostawia złudzeń

Które zdobyły maksymalną liczbę punktów?



Zdania na temat konieczności stosowania programów antywirusowych na smartfonach z Androidem są mocno podzielone. Niektórzy nie wiedzą nawet o ich istnieniu. Inni kwestionują potrzebę ich instalacji. Fakty są takie, że szkodliwego oprogramowania wymierzonego w użytkowników tego systemu przybywa i trzeba się jakoś przed nim bronić. W swoim najnowszym teście eksperci z AV-TEST sprawdzili skuteczność antywirusów dla Androida.



Lista najlepszych programów antywirusowych na Androida - listopad 2020

Badacze z AV-TEST przeanalizowali 17 różnych aplikacji, aby sprawdzić to, który antywirus na Androida jest najlepszy. Zgodnie z tradycją, każde z rozwiązań mogło wykazać się w trzech kategoriach - ochronie, wydajności i użyteczności. Do zdobycia było łącznie 18 punktów, po 6 na każdą z kategorii.



Zwyczajowo już najgorzej wypadło narzędzie Google Play Protect. Jako jedyne nie otrzymało certyfikatu AV-TEST i zgarnęło zaledwie 6 punktów za wydajność. Skuteczność w radzeniu sobie z malware? Zerowa. Poza tym niechlubnym wyjątkiem, żaden antywirus nie zdobył mniej niż 15,5 punktu, a wielu apkom przyznano maksymalną notę. Na słowa wyróżnienia z powodu dostania 18 punktów zasługują:



AhnLab V3 Mobile Security

Avast Mobile Security

AVG Antivirus Free

Avira Antivirus Security

Bitdefender Mobile Security

G Data Mobile Security

Kaspersky Internet Security for Android

McAfee Mobile Security

NortonLifeLock Norton 360

Protected.net Total AV

Trend Micro Mobile Security

Najniższy wynik na poziomie 15,5 punktu dostały Line Antivirus i Ikarus mobile.security. Pierwszy z nich rozczarował marną skutecznością (3,5 punktu), a drugi wypadł słabiej przez problemy z użytecznością i stratą 0,5 pkt w kategorii ochrony.



Zdania na temat konieczności stosowania programów antywirusowych na smartfonach z Androidem są mocno podzielone. Niektórzy nie wiedzą nawet o ich istnieniu. Inni kwestionują potrzebę ich instalacji. Fakty są takie, że szkodliwego oprogramowania wymierzonego w użytkowników tego systemu przybywa i trzeba się jakoś przed nim bronić. W swoim najnowszym teście eksperci z AV-TEST sprawdzili skuteczność antywirusów dla Androida.Badacze z AV-TEST przeanalizowali 17 różnych aplikacji, aby sprawdzić to, który antywirus na Androida jest najlepszy. Zgodnie z tradycją, każde z rozwiązań mogło wykazać się w trzech kategoriach - ochronie, wydajności i użyteczności. Do zdobycia było łącznie 18 punktów, po 6 na każdą z kategorii.Zwyczajowo już najgorzej wypadło narzędzie Google Play Protect. Jako jedyne nie otrzymało certyfikatu AV-TEST i zgarnęło zaledwie 6 punktów za wydajność. Skuteczność w radzeniu sobie z malware? Zerowa. Poza tym niechlubnym wyjątkiem, żaden antywirus nie zdobył mniej niż 15,5 punktu, a wielu apkom przyznano maksymalną notę. Na słowa wyróżnienia z powodu dostaniazasługują:Najniższy wynik na poziomie 15,5 punktu dostały Line Antivirus i Ikarus mobile.security. Pierwszy z nich rozczarował marną skutecznością (3,5 punktu), a drugi wypadł słabiej przez problemy z użytecznością i stratą 0,5 pkt w kategorii ochrony.