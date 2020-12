Adobe udostępniło Premiere Pro dla komputerów MacBook M1

Do kompletu z programami Lightroom i Photoshop.

Deweloperzy dwoją się i troją, aby jak najszybciej wydać swoje popularne aplikacje w wersjach kompatybilnych z najnowszymi laptopami MacBook, wyposażonymi w autorskie czipy Apple M1. Po premierze wersji beta narzędzi Photoshop i Lightroom teraz przyszła kolej na inny program, towarzyszący nieodłącznie milionom profesjonalistów na całym świecie. Mowa oczywiście o umożliwiającym montaż wideo Premiere Pro.Photoshop M1 beta nie dysponuje jeszcze wszystkimi funkcjami znanymi z wersji aplikacji rozwijanej z myślą o sprzętach z procesorami Intel i AMD. Twórcy zapewniają jednak, że ich narzędzie już teraz oferuje wszystkie podstawowe opcje niezbędne do tego, aby edytować filmy.- podaje Adobe., twierdzi firma. Jeśli potrzebujesz funkcji, która nie została jeszcze przeniesiona, możesz z resztą nadal używać starszej wersji programu Premiere Pro poprzez emulację Rosetta 2.Oczywiście nie byłaby to wersja beta, gdyby nie było w niej garści błędów - zarówno tych dużych, jak i pomniejszych. Jeśli posiadasz M1 MacBook Pro, powinieneś unikać dotykania selektora narzędzi na pasku Touch Bar, ponieważ może to spowodować awarię programu Premiere Pro. Adobe informuje też o dużych rozmiarach wyeksportowanych plików.Premiere Pro beta dla MacBooków M1 można zainstalować za pośrednictwem Adobe Creative Cloud. Oprogramowanie znajdziesz w kategorii Aplikacje Beta, która znajduje się po lewej stronie interfejsu.Źródło: Adobe