W MIUI 12 wyślesz SMS-a do przyszłości. Jak to możliwe? [poradnik]

Nawet nie wiesz, jak bardzo się to przydaje.





Pod tym enigmatycznym tytułem kryje się jedna ze świetnych funkcji MIUI 12 zaszyta w aplikacji SMS.



Tradycyjnie każda wiadomośc jest wysyłana natychmiastowo. Czasami mam jednak potrzebę wysłania jej dopiero... jutro. Co wtedy?



MIUI 12 pozwala zaplanować SMS-y

Odpowiednie narzędzie zostało zintegrowane z systemem MIUI. Nie musicie więc pobierać żadnych nowych programów. Funkcja pozwala wybrać zarówno godzinę jak i datę wysłania wiadomości.



Zaplanowane SMS-y wbrew pozorom są bardzo przydatne. Zdarzają się sytuacje, kiedy jest już późny wieczór a przypomina się nam, że musimy np. wysłać wiadomość do szefa lub przypomnieć . Pamięć bywa zawodna - do rana możemy o tym zapomnieć. Remedium jest właśnie funkcja SMS-ów z harmonogramem.



foto: własne



Dzięki niej możemy napisać wiadomość z góry, a smartfon automatycznie wyśle ją o wyznaczonym czasie. Świetnie sprawdza się także jako przypominajka.



Przyznam się Wam, że wolę ten sposób niż poleganie na alarmie. Widok i odgłos przychodzącego SMS-a zdecydowanie bardziej działa na świadomość.



Niestety jest haczyk

Musicie mieć zainstalowaną aplikację SMS-ów od Xiaomi. Jeśli korzystacie z MIUIPolska, to znajdziecie ją na bank, wszak oprogrogramowanie jest tworzone na wersji chińskiej.



Niestety musicie obejść się smakiem, jeśli na waszym smartfonie systemowym programem do wysyłania wiadomości jest Google Hangouts - a często zdarza się to w globalnym ROM-ie.



Instrukcja jest bardzo prosta





foto: własne



2. Redagujemy wiadomość, którą chcemy zaplanować.



foto: własne



3. Z lewej strony nad klawiaturą znajduje się szara ikonka z plusem. Klikamy ją.



foto: własne



4. Pokazuje się menu z dodatkowymi opcjami. Tu możemy np. dodać do treści kontakt, zdjęcie lub materiał wideo. Nam chodzi o pozycję "Zaplanowane". Powinna znajdować się w dolnym rzędzie pośrodku.



foto: własne



5. Wysuwa nam się okienko, w którym wybieramy datę i godzinę wysłania.



foto: własne



6. Po potwierdzeniu zobaczymy, że w polu tekstowym pojawiła się belka z czasem. To dobrze - system przyjął nasze ustawienia.



foto: własne



7. Kliknięcie przycisku wysyłania skutkuje zaplanowaniem SMS-a. Zostanie wysłany w wyznaczonym przez nas czasie.



foto: własne



Funkcja jest obecna w najnowszym MIUI 12, jednak korzystałem z niej także na MIUI 11. Wydaje mi się też, że widziałem . Nie musicie więc mieć najnowszego oprogramowania aby z niej skorzystać.



MIUI 12 kryje też wiele innych, ciekawych funkcji

genialnymi filtrami podmieniającymi niebo czy trybami długiego naświetlania.



System stworzony przez Xiaomi jest bardzo rozbudowana i nie wszyscy wiedzą o wszystkich jej możliwościach. A szkoda, ponieważ się przydają.

