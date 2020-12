Chkdsk po aktualizacji Windows 10 psuje system plików zamiast go naprawiać

Kolejne problemy wywołane aktualizacją.

Chkdsk w Windows 10 sprawia problemy

"Wykonywałem rutynową konserwację systemu, uruchomiłem polecenie chkdsk c: / f z konsoli PowerShell w trybie administratora i ponownie uruchomiłem komputer. Wydawało się, że wszystko działa normalnie, ale po uruchomieniu programu chkdsk mój komputer samoczynnie uruchomił się ponownie. Po restarcie program znowu próbował wykonać swoje zadanie, co znowu się nie powiodło. Kolejny restart skutkował wyświetleniem ekranu konsoli odzyskiwania systemu"

Microsoft jeszcze nie potwierdził problemu

Odkryto właśnie nowy (który to już?), krytyczny problem związany z systemem Windows 10 w wersjach 2004 i 20H2. O ironio, dotyczy on narzędzia Check Disk, znanego też jako chkdsk, odpowiedzialnego za naprawianie błędów w strukturze plików. Zamiast pomagać użytkownikowi, w efekcie przeskanowania dysku w komputerze pojawiają się nowe problemy - często znacznie gorsze niż te, które aplikacja miała rozwiązać.Chkdsk to popularne narzędzie wiersza poleceń, pozbawione graficznego interfejsu użytkownika. Mimo niepozornego wyglądu może one realnie pomóc w zapobieganiu większym problemom i utracie danych w dłuższej perspektywie. Gdy napotkasz jakiekolwiek problemy z systemem Windows 10, Chkdsk jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ich rozwiązywania. O ile narzędzie działa poprawnie.Najnowsza grudniowa aktualizacja Windows 10 KB4592438 wyeliminowała kilka poważnych usterek, ale - zgodnie z tradycją - przysporzyła kolejnych. Użytkownicy OS-u Microsoftu donoszą, że komenda Chkdsk c: /f nie działa tak, jak powinna. Korzystanie z narzędzia Check Disk prowadzi do występowania niebieskich ekranów śmierci i samoczynnego restartowania się komputera. W pewnych okolicznościach uruchomienie polecenia chkdsk na dysku partycji na nośniku SSD może spowodować awarię urządzenia z kodem stop NTFS FILE SYSTEM.- czytamy w jednym z wpisów w Centrum Opinii.Członkowie programu Windows Insider o podobnych problemach donosili jeszcze w sierpniu tego roku. Okazuje się, że mogą one pochodzić jeszcze z buildów produkcyjnych związanych z aktualizacją z maja 2020 roku. Nie wiadomo dlaczego poprawka KB4592438 przyczynia się do ich występowania. Firma Microsoft nie potwierdziła jeszcze istnienia kłopotów.Do chwili wydania poprawki zalecamy wstrzymać się z korzystania z narzędzia chdsk.Źródło: plan3tnow.de