Wysokie zużycie procesora w Windows 10. Zobacz, jak naprawić problem

O grudniowej aktualizacji Windows 10 pisaliśmy już kilkukrotnie. Niestety, z jednym małym wyjątkiem były to informacje o coraz to nowych problemach, jakich doświadczają osoby, które postanowiły ją zainstalować. Feralna poprawkanie tylko psuje narzędzie chkdsk , ale prowadzi też do stanowczo zbyt dużego zużycia zasobów mocy obliczeniowej procesora. O ile na pierwszy z błędów nie znaleziono jeszcze rozwiązania, to podpowiem Wam jak poradzić sobie z drugim z nich. Przy okazji dowiecie się jak zażegnać wysokie zużycie CPU przez proces DSAService.Wysokie zużycie zasobów RAM i CPU w Windows 10 to problem towarzyszący użytkownikom oprogramowania Microsoftu już od kilku lat. Powodują je cyklicznie przeważnie niezbyt udane aktualizacje, takie jak omawiana tu KB4592438. Zużycie procesora rośnie tak mocno, że przeszkadza nie tylko w komfortowym graniu, ale nawet w sprawnym korzystaniu z przeglądarki internetowej. Skala problemów nie jest znana, ale widać sporo wątków na ten temat, m.in. w serwisie Reddit.Rozwiązanie problemu? Odinstalowanie poprawki KB4592438 do czasu opanowania kłopotów przez Microsoft.Aby pozbyć się niechcianej poprawki, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę menu Start (to akurat działa), a następnie wybierz "Ustawienia", "Aktualizacja i zabezpieczenia", "Wyświetl historię aktualizacji" i "Odinstaluj aktualizacje". Na liście znajdź poprawkę KB4592438, kliknij na nią i wybierz "Odinstaluj".Współwinnym spadku wydajności działania komputerów może być też zaktualizowana niedawno aplikacja Intel Driver & Software Assistant Tool (DSA). Internauci donoszą o wysokim zużyciu zasobów procesora przez działający w tle proces DSAService. Zużycie CPU przez DSAService sięga nawet 100%.