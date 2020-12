Termin wydania MIUI 12.5 ujawniony. Aktualizacja poprzedzi debiut MIUI 13

Super!

MIUI 12.5 już w grudniu

MIUI 13 dopiero w połowie 2021 roku

Posiadacze smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO będą musieli jeszcze jakiś czas poczekać na premierę MIUI 13. Oczekiwanie to może im osłodzić rychły debiut pośredniej wersji nakładki na system Android. Okazuje się, że znany producent ukończył swe prace nad MIUI 12.5 i jest gotowy do udostępnienia stosownej aktualizacji. Nastąpi to zaskakująco szybko.Jin Fan, szef działu oprogramowania w Xiaomi, zapowiedział, iż nakładka MIUI 12.5 będzie udostępniana użytkownikom jeszcze w tym miesiącu. Co ciekawe, na niektórych smartfonach pojawi się równolegle z systemem Android 11, którą to aktualizację Xiaomi zapowiadało nieco wcześniej.Jakie nowości znajdują się w MIUI 12.5? Niezbyt rewolucyjne, ale dostrzegalne. MIUI 12.5 przyniesie przede wszystkim zmiany w zakresie wyglądu interfejsu. Użytkownicy mogą spodziewać się nowej strony startowej, nowego wyglądu menu wywoływanego długim wciśnięciem przycisku zasilania, nowych ustawień dźwięku, powiadomień, animacji launchera towarzyszących otwieraniu aplikacji oraz otwieraniu folderów. Co więcej, pojawi się przy okazji tryb pełnego pulpitu, funkcja szybkiego konwertowania zdjęć do formatu PDF bezpośrednio w Galerii, nowy interfejs ustawień aparatu i kilka pomniejszych nowinek.O MIUI 13 ni wiemy w tej chwili w zasadzie niczego. Nowa wersja nakładki zadebiutuje w połowie przyszłego roku i jedynym związanym z nią przeciekiem jest... nowe menu zasilania, które zapewne pojawi się już w MIUI 12.5.Źródło: mydrivers