Spingram - zagadki na kostce Rubika (recenzja gry)

Spory wycisk dla szarych komórek.





Spingram – gra logiczna dla ambitnych

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 19,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Gry logiczne to kategoria ciesząca się sporą popularnością wśród posiadaczy smartfonów. Idealnie sprawdzają się podczas krótkich przerw i dają okazję do wysiłku umysłowego.Spingram to tytuł, który przypadnie do gustu szczególnie miłośnikom układania kostki Rubika. Zamiast kolorowych pól mamy tu jednak konkretne wzory, które musimy ułożyć jak najszybciej.W tym celu musimy obracać poszczególne ścianki. Każdy kolejny poziom (jest ich aż 800) zwiększa nieco poziom trudności. Nie da się ukryć, że brak chociaż niewielkiego obycia z kostką Rubika będzie utrudniał osiąganie świetnych czasów. Dobrej zabawy jednak to nie odbierze.Minimalistyczna grafika działa płynnie, a możliwość zmiany motywu kolorystycznego zapobiega znudzeniu. Gra co jakiś czas wyświetla reklamy, jednak nie odbiera to dobrej zabawy. Można się ich pozbyć za niecałe 20 zł.Spingram to dobrze wykonana gra dla fanów łamigłówek. Naturalną przewagę będą w niej miały osoby, które chociaż raz w życiu ułożyły klasyczną kostkę. Nie jest to jednak warunkiem koniecznym, by czerpać z tego tytułu przyjemność.