Netflix na Androida z nowością dla osób, które wolą słuchać niż oglądać

Przyda się?

Netflix pozwoli... słuchać seriale

Źródło: Android Police

Na Netflixie odnaleźć można tysiące filmów i seriali, w których raczej priorytetowy jest obraz. Niektóre treści mogłyby tak naprawdę obejść się bez wymiaru wideo. Streamingowy gigant zdaje sobie z tego sprawę i wprowadza dosyć intrygującą nowość do mobilnej wersji aplikacji.Jak zauważyła część użytkowników, Netflix na Androida wzbogacił się o. Już sama nazwa sugeruje, co dzieje się po jego aktywacji, ale pozwólcie, że przybliżę Wam nieco cały proces. Chodzi o to, iż podczas oglądania dowolnej produkcji wyświetli się specjalna pigułka z opcją wyłączenia obrazu.Po kliknięciu w ikonkę znika wideo, a pozostaje tylko dźwięk. Na pierwszy rzut oka funkcja wydaje się dosyć absurdalna, bo przecież na Netflixie się OGLĄDA, a nie SŁUCHA. Trudno nie przyznać temu stwierdzeniu racji, alePoza tym część osób może po prostu tak dobrze znać swoje ulubione sitcomy czy inne seriale, że po prostu chciałaby sobie je posłuchać, a nie oglądać po raz setny. Dlatego też nowość może okazać się naprawdę przydatna!Co ciekawe, Netflix pozwoli także na trwałe włączenie trybu audio oraz jego aktywację wyłącznie wtedy, kiedy podłączone są słuchawki. Wszystko będzie można zmienić z poziomu ustawień. Nie wiadomo tylko kiedy dokładnie wdrożona zostanie stosowna aktualizacja. Powinno się to stać w przeciągu najbliższych dni lub tygodni.Źródło: Android Police / Foto. pixabay.com (nico_)