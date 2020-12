WhatsApp na komputery z rozmowami audio i wideo

Nadchodzi wyczekiwana funkcja.

WhatsApp z wyczekiwaną nowością

Źródło: WABetaInfo

Jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem aplikacji WhatsApp, to pewnie zdajesz sobie sprawę z pewnych ograniczeń jej desktopowej wersji . Jest ona dosyć niepraktyczna z powodu niewdrożonej jeszcze synchronizacji pomiędzy urządzeniami oraz braku opcji wykonywania połączeń audio i wideo.Już niedługo jednak ten stan rzeczy ulegnie zmianie. W październiku zresztą informowaliśmy Was o planach Facebooka odnośnie umożliwienia dzwonienia do znajomych z poziomu komputera czy przeglądarki. Wygląda na to, że zespół deweloperów wziął się dosyć ostro do pracy, gdyż funkcja zaczyna pojawiać się u coraz pokaźniejszej grupy odbiorców.Według doniesień WABetaInfo – nowość zadebiutowała właśnie w oficjalnej wersji beta komunikatora. Oznacza to mniej ni więcej, że do powszechnej dystrybucji powinna trafić w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Czego tak naprawdę mogą spodziewać się konsumenci?Przede wszystkimoraz desktopowej odsłony programu. Pojawią się w nim dedykowane ikony kamery oraz słuchawki, po których kliknięciu (z poziomu grupy bądź indywidualnego kontaktu) pojawi się ekran połączenia. Podobnie ma się sprawa w sytuacji, kiedy to ktoś zdecyduje się na zadzwonienie do nas.Warto mieć na uwadze, iż funkcja będzie w pełni kompletna dopiero wtedy, kiedy WhatsApp wzbogaci się o funkcjonalnośc pozwalającą korzystać z jednego konta na kilku urządzeniach. Ta możliwość jest testowana od dłuższego czasu, więc niedługo również powinna pojawić się u wszystkich konsumentów.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp