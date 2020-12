Uważaj na tę aktualizację Windows 10. Sprawia ogromne problemy

Też ich doświadczasz?

Aktualizacja KB4592438 - problem z instalacją

Windows 10 KB4592438 - problem z wydajnością

"Po aktualizacji odnotowuję dziwne wzrosty wykorzystania procesora. Potrafią wystrzelić nawet do 100% w górę, by później gwałtownie spaść - przy samej tylko otwartej przeglądarce internetowej"

"Niektóre aplikacje systemu Windows, takie jak Menedżer zadań, Zarządzanie dyskami i Windows Defender działają z opóźnieniem, gdy ich okno jest przesuwane przez przeciąganie go po ekranie. Wykorzystanie procesora wzrasta do około 25-30% na jednym rdzeniu"

8 grudnia w ramach tzw. Patch Tuesday została wydana najnowsza, grudniowa aktualizacja dla Windows 10. Aktualizacja o numerze KB4592438 przyniosła wiele dobrego - przede wszystkim rozprawiła się z uciążliwym błędem związanym z dyskami NVMe SSD, który prześladował użytkowników OSu od maja i powodował regularne wyświetlanie niebieskich ekranów śmierci (BSOD). Niestety, w 10 dni po udostępnieniu łatki, w sieci przeczytać można wiele słów krytyki pod jej adresem.Kłopoty z KB4592438 dla niektórych zaczynają się już na etapie pobierania i instalowania poprawek. U pewnej grupy osób instalacja kończy się niepowodzeniem i skutkuje wyświetleniem błędów o kodach 0x800f0922, 0x8007000d i podobnych. Towarzyszy im komunikat obwieszczający, iż Windows Update nie był w stanie znaleźć wszystkich plików niezbędnych do zakończenia procesu. Na szczęście działa metoda aktualizacji systemu poprzez Media Creation Tool.Internauci na forach pomocy technicznej Microsoftu oraz w obrębie serwisu Reddit skarżą się na spadek wydajności pracy ich komputerów. Najwięcej problemów pojawia się podczas otwierania i zamykania programów, którym to procedurom towarzyszą odczuwalne lagi. Niektórzy zauważyli także gwałtowne wzrosty zużycia pamięci RAM i procesora. Sam doświadczam tego błędu - najczęściej w przeglądarce internetowej Google Chrome. Nie jestem w tym osamotniony.- pisze jeden z internautów na łamach serwisu Reddit.- pisze inny użytkownik Reddita.Inni użytkownicy systemu Windows 10 zwracają uwagę na sporadyczne BSOD-y, problemy z Bluetooth, czy nawet z łącznością Wi-Fi.Czy też zaliczacie się do grona poszkodowanych?Źródło: Microsoft