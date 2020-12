Discord z funkcją udostępniania ekranu na urządzeniach mobilnych

Funkcjonalność platformy się poszerza.

Udostępnianie ekranu w Discordzie – jak skorzystać?

Discord, najpopularniejsza wśród graczy platforma służąca do prowadzenia rozmów głosowych i komunikacji tekstowej, posiada całe mnóstwo użytecznych funkcji. Jedną z nich, choć nie tak popularną jak inne, jest opcja udostępniania ekranu. Tak, niczym w aplikacjach Zoom czy Microsoft Teams, użytkownicy mogą dzielić się zawartością swojego wyświetlacza, nie tylko w celu prezentacji rozgrywki z ulubionej gry.Z bliżej nieokreślonych przyczyn dotychczas funkcja udostępniania ekranu była dostępna niestety tylko w desktopowej aplikacji Discorda. Nie można było korzystać z niej w webowej oraz mobilnej wersji platformy. Na szczęście, właśnie się to zmieniło – udostępnianie ekranu zadebiutowało już w przeglądarkach internetowych, a na urządzenia z Androidem trafi jutro.Co istotne, użytkownicy korzystający z Discorda na urządzeniach z iOS muszą na funkcję udostępniania ekranu jeszcze trochę poczekać. Ta powinna pojawić się na tym sprzęcie w styczniu przyszłego roku.Funkcja udostępniania ekranu w każdej z wersji aplikacji działa podobnie. Aby ją włączyć, wystarczy dołączyć do dowolnego kanału głosowego. Następnie należy kliknąć w widoczną w lewym dolnym rogu programu (nad paskiem stanu z Twoim awatarem i nickiem) ikonę monitora. Wówczas ukaże Ci się okno, które pozwoli Ci wybrać treści, które chcesz udostępniać – ekran pulpitu czy też widok z konkretnej uruchomionej aplikacji czy też gry. To samo okno pozwoli wybrać rozdzielczość transmisji oraz liczbę klatek na sekundę. Po uruchomieniu transmisji będziesz mógł włączyć obraz z twojej kamery.Rzecz jasna, do oglądania Twojej transmisji możesz zaprosić swoich znajomych. Ci mogą też samodzielnie do niej dołączyć, jeżeli streamujesz na serwerze, do którego należą. W tej chwili takie transmisje może oglądać nawet 50 osób jednocześnie.Pamiętajcie, że aplikację Discord możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.