Ciekawe programy do transferu i edycji zdjęć za darmo. Świąteczny prezent od Digiarty

Artykuł powstał we współpracy z firmą Digiarty





Okres świąteczny to doskonała okazja do obdarowania się prezentami, więc firma Digiarty przygotowała mały upominek. Mamy teraz okazję odebrać dwa dobre programy –– za darmo.Jak sama nazwa wskazuje, jest to program do tworzenia zdjęć w technice HDR. Oprogramowanie uzuskuje efekt HDR poprzez nałożenie na siebie kilku obrazów, które różnią się jedynie wartością ekspozycji. Dzięki specjalnym wtyczkom, możliwa jest integracja HDR projects 5 z innymi programami typu Lightroom, Photoshop oraz Photoshop Elements.5 wersja HDR projects pochwalić się może przeprojektowanym interfejsem, dwoma nowymi algorytmami HDR, obsługą monitorów 4k i wieloma innymi usprawnieniami. Oprogramowanie pozwala na tworzenie zdjęć HDR z pojedynczej fotografii jak i z całej serii. Dzięki zaawansowanym algorytmom aplikacja obsługuje mapowanie tonów oraz pokaźny zasób dodatkowych efektów, które znacznie poprawią finalny rezultat.DearMob iPhone Manager to przydatne narzędzie, które pozwala wygodnie zarządzać urządzeniami iOS na komputerach z systemem Windows lub Mac. Oprogramowanie tworzy kopie zapasowe danych, a także oferuje szereg przydatnych funkcji do szyfrowania, konwersji czy pełnego lub selektywnego przywracania zawartości.Program pozwala w łatwy sposób przesyłać pliki między komputerem a iPhone’em. Prześlemy m.in. zdjęcia, filmy, SMS-y, dzwonki, kontakty i wiele innych. DearMob umożliwia także konwertowanie plików do formatów rozpoznawanych przez urządzenia iOS.Oba programy znajdziecie na tej stronie . W przypadku DearMob iPhone Manager pobierzemy paczkę .zip zawierająca instalator oraz klucz licencyjny. Wersja giveaway daje nambez możliwości aktualizacji do przyszłych wydań programu.Proces uzyskania darmowej wersji programu HDR projects 5 jest trochę bardziej skomplikowany. Po kliknięciu na przycisk „” przy oprogramowaniu, zostaniemy przeniesieni na oddzielną stronę, gdzie musimy podać nasz adres e-mail. Zostanie na niego wysłany link do pobrania instalatora.Następnie, podczas instalacji oprogramowania, zostaniemy poproszeni o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany numer ID klienta oraz sam klucz aktywacyjny. Możemy wykorzystać do tego celu ten sam adres e-mail, który użyliśmy do pozyskania instalatora.Po otrzymaniu wiadomości i podaniu wymaganych danych, proces instalacji HDR projects 5 zostanie wznowiony. Klucz aktywacyjny należy podać jeszcze raz przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania. Tu także otrzymujemyna program.Na koniec warto również wspomnieć, że możemy także zakupić dobry program do obróbki wideo –– aż o 60% taniej. Oprogramowanie, które kosztuje standardowo $78.90 można teraz nabyć w okazyjnej cenieczyli ok. 109 zł.