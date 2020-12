Signal od teraz z rozmowami grupowymi z szyfrowaniem end-to-end

Lubiany komunikator w nowym wydaniu.

Signal to darmowy, otwartoźródłowy komunikator, znany od lat wielbicielom prywatnej komunikacji. W swojej najnowszej aktualizacji aplikacja umożliwia rozmowy grupowe do pięciu osób z aktywnym szyfrowaniem end-to-end. Deweloperzy zapowiedzieli już, że w przyszłości limit uczestników rozmów zostanie powiększony.Szyfrowanie metodą end-to-end oznacza, że nikt poza uczestnikami konwersacji nie ma możliwości przechwytywania wysyłanych przez rozmówców wiadomości. Szyfrowanie tego rodzaju oferuje od jakiegoś czasu Facebook w ramach komunikatora Messenger, a teraz także Signal w obrębie zupełnie nowych rozmów grupowych. Konwersacje tego rodzaju są darmowe, poufne i spełniają inne, wysokie standardy komunikatora.Od teraz, gdy otworzysz czat grupowy w apce Signal, zobaczysz przycisk rozmowy wideo u góry ekranu. Po rozpoczęciu połączenia grupa otrzyma powiadomienie informujące, że połączenie zostało rozpoczęte.

Pobierz Signal - polubisz go

Grupowe rozmowy wideo z szyfrowaniem end-to-end w aplikacji Signal. | Źródło: SignalKiedy zaczniesz rozmowę grupową lub dołączysz do niej, Signal wyświetli uczestników w widoku siatki. Możesz także przesunąć palcem w górę, aby przełączyć się na widok, który automatycznie koncentruje ekran na tym, kto mówi. Będzie on aktualizowany w czasie rzeczywistym wraz ze zmianą aktywnego mówcy. Działa to świetnie!Połączenia grupowe są obsługiwane tylko w grupach Signal w nowym stylu. Nie zobaczysz przycisku połączenia w starszych grupach, ale starsze grupy Signal zaczną być automatycznie aktualizowane do nowych grup w nadchodzących tygodniach.Bezpieczny, prywatny komunikator Signal pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy aplikacji. Znajdziesz w niej zarówno wersję dedykowaną komputerom z systemem Windows, jak i urządzeniom mobilnym z systemem Android.Źródło: Signal