Jestem pod wrażeniem jak dużo ważnych aplikacji znajdziemy w Huawei AppGallery

Dynamiczny rozwój AppGallery nie jest dla mnie kolosalnym zaskoczeniem, Huawei od początku komunikował, że do rozbudowy własnego ekosystemu podchodzi na poważnie i widać tego pierwsze efekty.Sklep z aplikacjami AppGallery to miejsce gdzie znajdziemy wiele przydatnych aplikacji, bez których codzienne korzystanie ze smartfona byłoby mało komfortowe (niedawno do zasobów dołączył inPost Mobile i Lubrus ). Co ważne, Huawei stawia na współpracę z lokalnymi partnerami oferując im możliwości dotarcia do setek milionów użytkowników z całego świata. Na naszym rynku efekty działań widać bardzo dobrze, bowiem w AppGallery znajduje się już ponad 1000 najpopularniejszych polskich aplikacji.Rośnie też popularność AppGallery. Podczas konferencji HDC Polska 2020 ogłoszono, że liczba polskich użytkowników sklepu wynosi już półtora miliona, z czego 700 tysięcy dołączyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Miesięczna liczba pobrań generowanych przez odwiedzających AppGallery wynosi ponad 1,2 miliona, co stanowi ośmiokrotny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzrosła również liczba kont Huawei ID, która aktualnie wynosi 5,5 miliona, o 1,8 miliona więcej.Co ważne, Huawei stawia na dostępność aplikacji z wszystkich kategorii i nie brakuje tych najważniejszych czyli aplikacji bankowych.Zarządzanie własnymi finansami na smartfonie stało się codziennością niemal każdego. Trudno zatem wyobrazić sobie wygodne użytkowanie smartfona bez aplikacji bankowych.W AppGallery znajduje się już dziewięć aplikacji bankowych, w tym dwie z nich są zintegrowane z HMS – to właśnie aplikacja mBanku i aplikacjanależąca do. Te dwie aplikacje są dostępne zarówno na urządzeniach Huawei z GMS (Usługi mobilne Google), jak i na najnowszych smartfonach i tabletach opartych o HMS.Inne popularne aplikacje, jak PeoPay i PeoPay Kids należące do Banku Pekao S.A., a także aplikacje Idea Banku, Nest Banku oraz dwie aplikacje Getin Noble Banku –, są na razie dostępne dla użytkowników urządzeń Huawei z GMS. Ich integracja z HMS jest w toku.Kolejnym bankiem, który dołączył do AppGallery jest- współpracę ogłoszono pod koniec listopada. Tak jak w przypadku poprzedników, w pierwszym etapie apka trafiła na urządzenia z GMS, następnie z HMS.Aplikacja mobilna Banku Millennium zapewnia wygodny dostęp do finansów, w dowolnym miejscu i czasie. Udostępnia wiele wygodnych rozwiązań, między innymi szerokie możliwości personalizacji, płatności bezdotykowe, przelewy, płatności za bilety komunikacji miejskiej i parkingi, a także pozwala zapłacić za autostradę bez stania w kolejce i pobierania biletu.Warto zauważyć, że aplikacje zintegrowane z Huawei Mobile Services oferują użytkownikom pełną funkcjonalność. Oznacza to, że użytkownicy najnowszych urządzeń Huawei opartych o HMS otrzymują pełnoprawne, w pełni transakcyjne narzędzia do wygodnego zarządzania swoimi finansami.Dzięki pełnej integracji aplikacje staną się dostępne również dla użytkowników najnowszych urządzeń w portfolio marki, takich jak smartfony z serii Mate 40, w tym Mate 40 Pro , telefony z serii P40 oraz Y – Y6p i Y5p, smartfony z serii Mate 30, a także składany smartfon Mate Xs. O HMS oparte są także najnowsze tablety Huawei – MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s i MatePad T8.Kluczowym aspektem w rozwoju AppGallery są liczne promocje i gratisy. Kampanie organizowane przez Huawei sprawiają, że użytkownicy jeszcze chętniej zaglądają do sklepu z aplikacjami w poszukiwaniu prawdziwych okazji. To właśnie w tej kwestii Huawei ma przewagę nad konkurencją - podobnych benefitów na próżno szukać w innych sklepach.Jak widać, Huawei dokonuje ogromnych nakładów, aby zawartość sklepu z aplikacjami była atrakcyjna dla użytkowników poszukujących rozwiązań do zarządzania własnymi finansami i nie tylko. Powiększająca się baza aplikacji bankowych dobrze rokuje na przyszłość. Dwie z nich są już zintegrowane z HMS, a kolejne w drodze.W sklepie znajduje się już ponad 1000 polskich aplikacji, a w skali globalnej jest ich już ponad 96 tysięcy. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 490 milionów aktywnych użytkowników z całego świata. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.Użytkownicy sklepu AppGallery mogą też zaglądać na dedykowaną stronę na Facebooku - znajdują się tam najnowsze oferty i informacje o nowych aplikacjach.Artykuł powstał przy współpracy z firmą Huawei.