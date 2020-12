Zdjęcia Google od teraz nadadzą Twoim fotografiom efekt 3D

Aplikacja z nową funkcją.

Zdjęcia filmowe

Zdjęcia Google oferują mnóstwo ciekawych funkcji. Te automatycznie tworzą kolaże ostatnich najciekawszych fotografii, przypominają zdjęcia wykonane przez nas dokładnie rok, dwa, trzy czy cztery lata temu, a na dodatek pozwalają montować filmy, automatycznie obrócić wszystkie zdjęcia, które tego potrzebują, i nie tylko. Zdjęcia Google właśnie stały się jednak jeszcze bardziej atrakcyjne.Google wprowadziło do Zdjęć nową funkcję, która przekształca dwuwymiarowe zdjęcia w tak zwane „zdjęcia filmowe”. Czym tak właściwie te obrazy są? W skrócie, omawiana funkcja nakłada na fotografię, za sprawą którego ta zyskuje więcej głębi.Co istotne, tworzenie „zdjęć filmowych” odbywa się z udziałem algorytmów nauczania maszynowego. Jak wiadomo, takie algorytmy nie zawsze działają idealnie, ale wygląda na to, że w tym wypadku może być inaczej. Wskazują na to przykładowe zdjęcia zaprezentowane przez Google – umieściliśmy je poniżej.