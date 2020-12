iOS 14.3 z ważną zmianą dla fotografów. Zdjęcia będą jeszcze lepsze

Nadszedł czas na ProRAW.

Natywny format RAW na iPhone’ach

Jak włączyć ProRAW w iPhone 12 Pro i Pro Max?

Od kilkudziesięciu godzin posiadacze smartfonów Apple mogą już pobierać aktualizację systemu iOS 14.3. Pośród wielu naprawdę drobnych zmian wprowadza ona coś, co zasługuje na szczególną uwagę. Jeśli lubicie robić zdjęcia smartfonami Apple, ucieszycie się na wieść, że iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max od teraz wspierają natywnie format RAW.Podczas październikowej konferencji Apple zapowiadało, że nowe smartfony iPhone 12 obsługiwały będą format. Urzeczywistniło się to wraz z najnowszą aktualizacją oprogramowania, która znacząco zwiększa możliwości fotograficzne dwóch najdroższych smartfonów Apple nowej generacji. Do tej pory zdjęcia RAW na smartfonach iPhone dało się wykonać z poziomu apek pokroju Adobe Lightroom lub Halide.ProRAW łączy w sobie elastyczność edycji RAW z sztuczkami fotograficznymi Apple, takimi jak Smart HDR i Deep Fusion. Od teraz nie trzeba już wybierać pomiędzy elastycznością standardowego pliku RAW a plikiem JPEG lub HEIC zawierającymi wszystkie triki, ale dysponującymi ograniczonym potencjałem przetwarzania końcowego. ProRAW zawiera wszystkie te pozytywne cechy, pozwalając amatorom fotografii mobilnej skuteczniej edytować zdjęcia po ich wykonaniu.Jaka jest różnica między natywnym ProRAW, a RAW-ami wykonywanymi z poziomu dedykowanych aplikacji? Spora. W nowym formacie zdjęcia są mniej zaszumione i bardziej szczegółowe bardziej szczegółowe. Obrazy ProRAW przetwarzają pliki wyjściowe w taki sam sposób, jak zwykłe zdjęcia z iPhone'a. Różnice dobrze pokazuje poniższe wideo.Wystarczy przejść do opcji kamery w menu ustawień. Po aktywowaniu odpowiedniej funkcji, w aplikacji kamery pojawi się możliwość ręcznej aktywacji trybu ProRAW. Fotografie wykonane w tym formacie znacznie łatwiej będzie obrabiać w odpowiednim oprogramowaniu. Co ważne, ProRAW korzysta z popularnego i powszechnie wspieranego formatu Adobe DNG.Miejscie na uwadze, że zdjęcia w formacie ProRAW mają rozmiar ok. 25 MB, co może być problematyczne w przypadku urządzeń z mniejszą ilością pamięci na dane. Przypominam, że smartfony Apple nie obsługują kart pamięci.Źródło: mat. własny