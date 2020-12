Chrome OS uratuje Twój stary komputer. Google przejmuje Neverware

Świetne wieści.

Google przejęło Neverware

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na tchnięcie drugiego życia w starego i niezbyt wydajnego laptopa. Można sformatować dysk i przeinstalować system na nowo, wymienić pastę termoprzewodzącą procesora i karty graficznej, można także zamienić dysk HDD na SSD. Niektórzy zamiast Windowsa postanawiają zainstalować Linuxa. Inni, stawiają na Neverware CloudReady, które wygląda i działa tak samo jak ultralekki system Chrome OS, znany z Chromebooków. Do tej pory rozwiązanie to nie było oficjalnie wspierane, ale właśnie dowiedzieliśmy się, że...Neverware CloudReady to oprogramowanie pozbawione oficjalnej certyfikacji Google. Z tego też powodu na sofcie nie da się korzystać z aplikacji dedykowanych na Androida, z których użytek zrobią jedynie notebooki. Wszystko wkrótce może się zmienić, bowiem firma Neverware poinformowała o przejęciu przez Google. Według doniesień, Google chce uczynić CloudReady jednym z oficjalnych wydań Chrome OS.Przedstawiciele Neverware podają, że dotychczasowi użytkownicy oprogramowania będą mogli bezproblemowo zaktualizować je do wersji oficjalnie wspieranej przez Google, dającej znacznie większe możliwości. Po zakończeniu przejęcia Google będzie rozwijać CloudReady w dokładnie taki sam sposób, w jaki obecnie rozwija system operacyjny Chrome.