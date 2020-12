Firefox 84 dostępny. Działa jak burza na nowych MacBookach

Nowe wydanie lubianej przeglądarki.

Skąd pobrać przeglądarkę Firefox? Z Instalki.pl

Interfejs przeglądarki internetowej Firefox 84. | Źródło: mat. własnyNowy Firefox 84 to wiele usprawnień z zakresu bezpieczeństwa, co stanowi samo w sobie doskonały powód do instalacji. Mozilla informuje o załataniu kilku krytycznych luk.Przypominam, że Firefox 84 jest ostatnim wydaniem programu, które wspiera Adobe Flash Player. Począwszy od wydania Firefox 85, rozszerzenie przestanie działać.Mozila Firefox 84 jest już dostępna do pobrania za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Znajdziecie w niej warianty aplikacji dedykowane systemom Windows, Linux i Mac OS.Źródło: Mozilla