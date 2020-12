Najlepsza aplikacja do YouTube dla Windows 10 z dużą aktualizacją

Co nowego?





myTube zaktualizowane do wersji 4.0





fot. Ryken Studio

myTube to jedna z najpopularniejszych aplikacji do obsługi serwisu YouTube dedykowana pod system Windows 10 od Microsoftu. Jej korzenie sięgają jeszcze czasów, kiedy na rynku istniało oprogramowanie Windows Phone. Twórca programu postanowił jednak od dłuższego czasu przenieść się na platformę stacjonarną i ciągle rozwija myTube. Tym razem aplikacja, w której to pojawiło się sporo nowości. Czego mogą spodziewać się użytkownicy?. W tym przypadku programista odpowiedzialny za rozwój aplikacji dalej nie będzie pobierał za nią żadnych opłat – oznacza to, że można odtwarzać filmy bez żadnych ograniczeń czasowych. Wersja Pro jest dostępna dla zainteresowanych osób i odblokowuje kilka dodatkowych funkcji.W wersji myTube 4.0 użytkownicy będą mogli tworzyć krótkie klipy z wybranych filmów – zarówno na komputerze, jak i na smartfonie, a także tworzyć własny motyw tła do aplikacji. Oprócz tego, myTube 4.0 pozwoli na przypięcie dowolnej ilości opcji do menu po jednej ze stron aplikacji. Użytkownicy będą mogli również otrzymywać na swoim komputerze powiadomienia o dostępności nowych filmów od ich ulubionych twórców.Oprócz nowej wersji Pro, myTube 4.0 doczekał się także odświeżonej ikony oraz samego interfejsu. Aplikacja wykorzystuje więcej efektów świetlnych stworzonych przez Microsoft, a także zaokrąglone rogi. Jeśli chodzi o ulepszenia związane z odtwarzaniem wideo, autor dodał szybkie skróty klawiszowe pozwalające na zmianę trybu odtwarzania, grupowanie długich komentarzy, wyświetlanie wielu bloków napisów czy też podglądanie wcześniej stworzonych znaczników do danych filmów.Nie zabrakło również optymalizacji związanych z ekranami dotykowymi orazmyTube 4.0 jest dostępne do pobrania z naszej bazy oprogramowania Źródło: Neowin / fot. Christian Wiediger - Unsplash