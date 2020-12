HP ulepsza software dla graczy. Omen Gaming Hub, to więcej kontroli nad sprzętem

Nowa główna strona HP Omen Gaming Hub / foto. HP Omen

Kwestie związane bardziej z interfejsem niż nowymi funkcjami sprzętowymi, to Omen Gallery z unikalnymi tapetami, nowy wzór strony głównej Homepage 2.0 czy sekcja My Games 3.0 "zbudowana na solidnych podstawach poprzednich wersji biblioteka gier wyposażona została w funkcje szukaj, filtruj i grupuj, żeby ułatwić graczom dostęp do ulubionych gier. Dodatkowo specjalna zakładka każdej gry zawiera podgląd, zrzuty ekranu, recenzje oraz oficjalne kanały twórców."





HP Omen Presents i DigixArt twórcami gry Road 96



HP inwestuje też w rozwój gier, a nie samego sprzętu dla graczy. Inicjatywa Omen Presents zorientowana na współpracę z producentami gier zaowocowała zapowiedzią i prezentacją gry Road 96 tworzonej przy udziale studia DigixArt. Trailer pokazano kilka dni temu podczas tegorocznej gali The Game Awards. Premiera tytułu, który według twórców ma charakteryzować się unikalnym podejściem do narracji, planowana jest na koniec 2021 roku.





Wśród nowych funkcji znalazło się miejsce dla Omen Light Studio (na razie jako beta), które pozwala na synchronizację oświetlenia dla wszystkich akcesoriów i samych komputerów HP Omen RGB. Nie trzeba zarządzać nimi osobno. Ważnym dodatkiem jest też możliwość wykonania undervoltingu CPU, co wpłynie korzystnie na temperatury i pobór energii elektrycznej przez komputer. Nie trzeba martwić się o złą optymalizację obniżania napięcia czy duży spadek wydajności, bo narzędzie bazuje na specjalnie stworzonym do tego celu algorytmie Intelligent Mode.Źródło i foto: HP