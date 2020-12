Spotify testuje nowy interfejs. Krótko mówiąc – nie powala

Intuicyjność pikuje w dół.

Nowy wygląd Spotify krytykowany z każdej strony

Zniknęła także opcja wyrażania negatywnej opinii o utworze | Źródło: Spotify Community

Ponad miesiąc temu zapowiedziano testy nowego interfejsu desktopowej aplikacji Spotify . Użytkownicy z początku wydawali się być zadowoleni ze zmian –, a nawigowanie pomiędzy sekcjami stało się nieco intuicyjniejsze. Co ważne, zaimplementowana została również opcja regulacji głośności za pomocą scrolla myszki.Im dalej w las, tym działo się nieco gorzej. Zespół pracujący nad rozwojem aplikacji zaczął wprowadzać poprawki także w sferze wyszukiwania i podziału muzyki na kategorie. W temacie na forum Spotify możemy teraz odnaleźćoraz pożegnania użytkowników z wersją premium. Krótko mówiąc – nie jest wesoło.Okej, ale co tak naprawdę nie podoba się konsumentom?Deweloperzy zdecydowali się na zmuszenie konsumentów do wywoływania go za pomocą kliknięcia lub skrótu klawiszowego. Obecnie opcja „Wyszukaj” jest (przynajmniej na Windowsie) świetnie widoczna i prosta w obsłudze.Do tej pory po wyszukaniu nazwy piosenki/wykonawcy, wszystko było dosyć klarownie podzielone. Spotify postanowiło jednak wpaść na genialny pomysł połączenia kolumn artystów oraz albumów na listach odtwarzania. Chyba nie trzeba dodawać jak bardzo proces sortowania stracił na intuicyjności.To nie wszystko! Wiele playlist mieści w sobie tysiące utworów, więc logicznym posunięciem byłoby zapisywanie pozycji ich przewijania w momencie przechodzenia z jednej na drugą listę odtwarzania. Spotify zdecydowało się na usunięcie tej funkcjonalności. Czemu? Dobre pytanie.Teraz nie ukazuje ona piosenek i albumów w sposób chronologiczny, co naprawdę się do tej pory przydawało. No cóż, jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu wydaje się nauczenie na pamięć dat wydania poszczególnych piosenek.Wątpliwości i zastrzeżeń jest znacznie więcej. Jeśli macie trochę czasu, to zachęcam Was do przejrzenia kilkudziesięciu stron zażaleń użytkowników kierowanych w stronę deweloperów. Opinie są podobno na bieżąco brane pod uwagę, a Spotify zaznacza, że mamy do czynienia z testową wersją interfejsu.Ta ma docelowo pojawić się już niedługo, więc jestem naprawdę ciekawy czy błędy wskazywane przez społeczność zostaną naprawione.Źródło: Spotify Community