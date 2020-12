W przeglądarce Huawei wygodnie posłuchasz podcastów

Przydatna nowość.

Oprogramowanie na smartfonach Huawei staje się coraz przystępniejsze. W aplikacji, która domyślnie instalowana jest na urządzeniach marki pojawiła się nowa sekcja, która z pewnością spodoba się miłośnikom słuchowisk online.Podcasty to nowa oferta w przeglądarce Huawei, dzięki której użytkownicy zyskują dostęp do bogatej bazy wysokiej jakości treści audio, takich jak Raport o Stanie Świata Dariusza Rosiaka czy Poranne Rozmowy RMF FM. Przeglądarka Huawei – oprócz funkcji przeglądania stron internetowych i uruchomionych właśnie podcastów – oferuje też wygodny i szybki dostęp do newsfeedu artykułów i materiałów wideo od ulubionych wydawców. Jest ona preinstalowana na smartfonach i tabletach Huawei, można ją też pobrać ze sklepu z aplikacjami AppGallery W bazie dostępnych podcastów w Przeglądarce Huawei znajdują się m.in. Raport o Stanie Świata autorstwa Dariusza Rosiaka, wyróżnionego tytułem Dziennikarza Roku 2020 w konkursie Grand Press, Poranne Rozmowy RMF FM, Strefa Psyche SWPS, a także treści audio od Onet.pl, Krzysztofa Gonciarza oraz Halo Radio, Weszło.fm i magazynu opinii Pismo. W Przeglądarce Huawei znajdują się również podcasty w języku angielskim dostarczane m. in. przez BBC.