Facebook uruchamia aplikację Collab. To rywal dla TikToka?

Po kilku miesiącach intensywnych testów,– eksperymentalny program do tworzenia muzyki. Wersja beta była testowana od początku roku u wybranych użytkowników. Na co pozwala ten program? Na pierwszy rzut oka, całość może wyglądać jakKonkurencja ze strony chińskiego giganta społecznościowego zaczęła w ostatnich miesiącach bardzo doskwierać Markowi Zuckerbergowi.Aplikacja Facebook Collab pozwala użytkownikom tworzyć krótkie teledyski,. Na przykład trzech muzyków może zagrać jedną z części utworu i finalnie połączyć je w film. Każdy utworzony film przez użytkownika jest publikowany na publicznym kanale „współpraca”, gdzie inne osoby mogą go oglądać i odtwarzać nieskończoną ilość razy.Co ciekawe, Facebook Collab pozwala także na nagranie jednej części, a następnie zmiksowanie jej z innymi, które znajdziemy w aplikacji –Facebook zapewnia, iż będzie dbał o prawa autorskie i stosownie je oznaczał. Collab zawiera w sobie specjalny zestaw narzędzi do synchronizowania treści. Można więc śmiało stwierdzić, że amerykański gigant zadbał o dosłownie wszystko.Facebook Collab nie zostało jeszcze bezpośrednio zintegrowane z samym Facebookiem, ale użytkownicy. Facebook pozwoli także na wrzucenie treści z Collab do TikToka -to zaskakujące posunięcie, biorąc pod uwagę, iżFacebook Collab jest obecnie dostępny w pełni za darmo i można pobrać go z App Store Nie wiadomo, kiedy dokładnie aplikacja pojawi się w wersji dedykowanej urządzeniom z Androidem.Źródło: TheVerge / fot. Facebook