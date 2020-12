Microsoft wyłączy praktyczną funkcję Windows 10. Komu przeszkadzała?

Szkoda.

Masowe minimalizowanie okien w Windows 10 będzie utrudnione

Microsoft za pośrednictwem kolejnych aktualizacji systemu Windows 10 nie tylko dodaje kolejne funkcje, ale czasem także usuwa te już istniejące. Smutny los spotka sztuczkę prezentowaną Wam przeze mnie we wpisie 9 trików w Windowsie 10, o których mogliście nie wiedzieć . Chodzi o raczej mało znany, przez co uznany za niepopularny trik o nazwie "Shake to Minimize".Potrząśnij, by zminimalizować. Ta niezwykle prosta akcja w Windows 10 pozwala w błyskawiczny sposób zminimalizować wszystkie aktywne okna poza tym, które postanowicie używać. Jak to zrobić?Kliknijcie lewym przyciskiem myszy na górną część ramki otwartego okna, przytrzymajcie go, a następnie dynamicznie "pomachajcie" myszką. Zminimalizujecie w ten sposób wszystkie okna oprócz tego, które właśnie "trzymacie". Ponowne potrząśnięcie oknem wywoła wszystkie zminimalizowane wcześniej okienka.W nowych wersjach preview systemu Windows 10 firma Microsoft eksperymentuje z nową flagą, która całkowicie wyłączy rzeczoną funkcję. Oczywiście jest to flaga wewnętrzna i plany mogą ulec zmianie, ale jeśli zostanie zastosowany standardowy proces, ta funkcja przestanie działać w przyszłym roku.