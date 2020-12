Ta zmiana w Windows 10 utrudni korzystanie z nieaktywowanej wersji systemu

Istotna zmiana.

W kolejnej aktualizacji rozszerzającej funkcje Windows 10 (tzw. feature update) Microsoft wprowadzi kilka istotnych zmian w obrębie swojego systemu. Nowości w Windows 10 21H1 były już przeze mnie kilkukrotnie opisywane, jednakże nie wypada mi nie wyszczególnić jednej z nich, która może zmienić sposób użytkowania nieaktywowanych wersji systemu. Mowa o modyfikacji ustawień paska zadań i przeniesieniu ich w nowe miejsce.Obecnie do większości opcji związanych z paskiem zadań da się uzyskać dostęp poprzez kliknięcie nań prawym przyciskiem myszy. W najnowszych buildach preview systemu Windows 10 Microsoft testuje eksperymentalną flagę, która przenosi owe opcje do systemowego menu Ustawienia. Czy to ma sens? Teoretycznie tak, bowiem w menu Personalizacja znajduje się już garść ustawień dotyczących tego właśnie elementu interfejsu. Z drugiej strony jednak komplikuje to nieco obsługę OSu, zwłaszcza osobom z nieaktywowanym Windowsem 10.

Nowe centrum powiadomień to jedna ze zmian szykowanych do wprowadzenia w kolejnych dużych aktualizacjach Windows 10. | Źródło: Windows Latest

Jest promyczek nadziei dla osób z darmowym Windows 10

Osoby korzystające z nieaktywowanej wersji systemu Windows 10 mają zablokowany dostęp do opcji w menu Personalizacja. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że jeśli novum trafi do stabilnej wersji oprogramowania, obsługa jego darmowego wydania będzie utrudniona. To jednak nie koniec złych wieści, bowiem do sekcji Ustawienia przeniesiony ma zostać także przycisk wyszukiwania.Microsoft nie przenosi wszystkich zmian z buildów preview do stabilnej wersji systemu Windows 10. To daje cień szansy użytkownikom nieaktywowanego systemu na utrzymanie status quo. Ostateczną decyzję giganta z Redmond poznamy zapewne dopiero po udostępnieniu aktualizacji 21H1 lub 21H2, w 2021 roku.Źródło: mat. własny