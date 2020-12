Android 11 i One UI 3 na smartfonach Samsung. Rusza aktualizacja

Zegarek wspiera eSIM.

Samsung One UI 3 - lista smartfonów

Nowy, odświeżony design i nie tylko

Samsung ogłosił oficjalne wprowadzenie na rynek najnowszej aktualizacji swojego interfejsu One UI, która zostanie udostępniona na wybranych urządzeniach Galaxy. Dzięki niej użytkownicy zyskają nowy design, usprawnione działanie najpopularniejszych funkcji i liczne opcje personalizacji.komentuje dr TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics.W związku z zakończeniem programu wcześniejszego dostępu, już One UI 3 zostanie udostępnione na urządzeniach serii(Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra) w Korei, USA i w większości krajów europejskich.W nadchodzących tygodniach aktualizacja będzie stopniowo udostępniana w kolejnych krajach i na kolejnych urządzeniach, w tym na Galaxy Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold oraz w ramach serii S10. W pierwszej połowie przyszłego roku będzie również dostępna na urządzeniach Galaxy A.Najczęściej używane funkcje i lokalizacje – takie jak ekran główny, ekran blokady, powiadomienia czy panel szybkiego dostępu zyskały nowy, odświeżony wygląd tak, by najważniejsze informacje stały się lepiej widoczne. Nowe efekty, np. przyciemnienie/rozmycie powiadomień, pomogą szybko skupić uwagę na tym, co najistotniejsze, a przeprojektowane widżety pozwalają zachować porządek na ekranie głównym, nadając mu jednocześnie stylowy wygląd.One UI 3 przynosi również płynniejsze efekty ruchu i bardziej naturalną reakcję na dotyk. Według producenta, wygaszanie ekranu blokady wygląda teraz bardziej subtelnie, efekt przesuwania jest bardziej płynny, a wrażenie przyciskania klawiszy jest bardziej realistyczne.Przeprojektowane widżety ekranu blokady pozwalają sterować odtwarzaniem muzyki i przeglądać ważne informacje, takie jak zaplanowane wydarzenia czy spotkania, bez potrzeby odblokowywania urządzenia. Również śledzenie wiadomości i konwersacji stało się bardziej intuicyjne – powiadomienia z komunikatorów grupowane są na środku ekranu, co ułatwia ich szybkie przeczytanie i odpowiadanie na nie. Dodatkowo widok okna wideorozmowy jest teraz dostępny na całej powierzchni ekranu, oferując nowe wrażenia z komunikacji i umożliwiając lepszy kontakt z bliskimi.Samsung zadbał, by użytkownicy mogli swobodnie personalizować UI zgodnie ze swoimi preferencjami. Jeśli np. nieustannie korzystamy z trybu ciemnego lub udostępniamy swój mobilny hotspot, teraz można to zrobić jednym przeciągnięciem palcem i dotknięciem ekranu – a to za sprawą nowych sposobów dostosowania panelu szybkiego dostępu. Ułatwione zostało również udostępnianie zdjęć, filmów i dokumentów. Opcja personalizacji listy udostępniania oznacza możliwość „przypięcia” najczęściej wybieranych miejsc – niezależnie od tego, czy jest to lista kontaktów, komunikatory, czy poczta e-mail. One UI umożliwia ponadto stworzenie odrębnych profili – zawodowego i prywatnego – by zminimalizować niebezpieczeństwo przesłania pliku czy zdjęcia niewłaściwej osobie.