Wyszukiwarka Google już niedługo z ciemnym motywem

Nareszcie!

Ciemny motyw pojawi się w kolejnym miejscu

Ciemny motyw nie traci na popularności. Użytkownicy zdają się coraz bardziej preferować to rozwiązanie nie tylko ze względu na jego „zdrowotne” właściwości, ale po prostu z pobudek estetycznych. Z pewnością będą oni więc zadowoleni z decyzji giganta z Moutain View.Google od dłuższego czasu implementuje do swoich usług ciemny motyw . Prym rzecz jasna wiodą tu mobilne aplikacje – niemalże wszystkie z nich obsługują już tego typu usprawnienie. Jeśli chcemy być szczerzy, toCiemny motyw można uruchomić m.in. na YouTube czy Google Keep. Co z resztą? No cóż – powoli coś zaczyna się w tym temacie dziać. Redakcja 9to5google (a właściwie jeden z czytelników strony) odkryła. Udostępnione zrzuty ekranu są jednak dosyć „ubogie”.Wygląda na to, że funkcja znajduje się dopiero we wczesnej fazie rozwoju. Obecnie widać sporo niedoskonałości w postaci niekoniecznie czytelnych linków, niedopracowanego loga czy zbyt wyróżniających się grafik. Google nad ciemnym motywem jednak pracuje, co z pewnością jest dobrą wiadomością.Nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) „nowość” trafi do wszystkich użytkowników. Być może stanie się to za kilka tygodni, a może miesięcy. Należy oczekiwać na wieści od giganta.Źródło: 9to5google / Foto. Google