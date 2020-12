Google Chrome z łatwiejszym dostępem do eksperymentalnych funkcji

Ciekawa opcja.

Funkcja dla ludzi lubiących eksperymenty

Źródło: gHacks

Nowe funkcje danego programu muszą przejść długą drogę zanim pojawią się w jego powszechnym wydaniu. Przeglądarki internetowe nie są tutaj wyjątkiem – w przypadku Google Chrome mamy do czynienia ze stopniowym zwiększaniem dostępności konkretnego usprawnienia. Najczęściej debiutuje ono najpierw jako flaga w wydaniu Canary usługi.Znajduje się dosyć spore grono użytkowników gustujących w testowaniu nowości znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. To często oni jako pierwsi publikują w sieci doniesienia o „nadchodzącej funkcji w Chrome”. Jak się okazuje, teraz będą mogli robić to nieco szybciej oraz skuteczniej. Google chce powiem ułatwić dostęp do eksperymentalnych zmian w swojej przeglądarce.W Chrome Canary 89. Po uruchomieniu dedykowanej flagi, na pasku narzędzi pojawia się zupełnie nowa ikona fiolki. Kliknięcie w nią powoduje rozwinięcie listy funkcji możliwych do sprawdzenia.Jeśli jesteście zainteresowani tym usprawnieniem, to wystarczy, że przejdziecie do flag (musicie wpisać w pasek adresu frazę chrome://flags/) oraz wyszukacie „Chrome Labs”. Gotowe! Nie wiadomo jeszcze czy Google planuje ograniczyć działanie opcji wyłącznie do wersji Canary . Zapewne tak, lecz ciekawym rozwiązaniem byłoby jej wdrożenie także do stabilnej odsłony przeglądarki.Trzeba też wspomnieć, iż podobną funkcją pochwalić się może Vivaldi oraz Firefox . Usługi te oferują swoim użytkownikom dedykowaną stronę ze spisem eksperymentalnych funkcji.Źródło: gHacks