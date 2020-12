Windows 10X ukończony. Nowy system Microsoftu już na wiosnę

Windows 10X ze statusem RTM.

Windows 10X Build 202xx ukończony

W ponad rok po oficjalnej prezentacji, prace nad systemem Windows 10X zostały ukończone. Nowe oprogramowanie z przeprojektowanym Menu Start, zaprojektowane z myślą o urządzeniach z ekranami dotykowymi, uzyskało status RTM (release to manufacturing). Oznacza to, że jego przyszłoroczny debiut w laptopach jest już sprawą przesądzoną. Przypominam, iż pierwotnie Windows 10X miał pojawić się początkowo na sprzęcie Surface Neo , jednak gigant z Redmond zmienił swoje plany.Wedle doniesień, Microsoft wewnętrznie udostępnił Windows 10X Build 202xx. Dwie ostatnie cyfry kompilacji nie są znane, gdyż ulegną one zmianie w momencie sklepowego debiutu. Jeśli macie nadzieję, na przetestowanie nowego softu, to mam złe wieści: najpewniej wypróbujecie go dopiero, gdy w 2021 roku, kupicie wyposażony weń notebook. Takowe powinny trafić do sprzedaży w okresie pomiędzy kwietniem i czerwcem.