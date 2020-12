Nie dostajesz powiadomień na swojego iPhone'a? Nie jesteś sam

Problem jest spory.





Z czego to wynika?





Wygląda na to, że iPhone’y na całym świecie. Jeśli zauważyłeś u siebie informację o nowych wiadomościach, a nie jesteś w stanie zobaczyć powiadomień – nie jesteś sam. Coraz większa liczba osób doświadcza irytującego błędu polegającego na tym, iż same wiadomości są przesyłane poprawnie – ale bez żadnego wyskakującego powiadomienia. Na iPhone’achW listopadzie 2020 roku serwis MacRumors po raz pierwszy napisał o wspomnianym problemie, który dotyczy nowych smartfonów Apple –Wygląda jednak na to, że sprawa jest poważniejsza niż można było się tego spodziewać i nie zależy od konkretnego modelu smartfona. Coraz większa liczba osób zgłasza również problem z powiadomieniami na starszych sprzętach z jabłkiem w logo (z oprogramowaniem iOS 14). Najgorszy w całej sytuacji jest fakt, iż nie jest ona powtarzalna. Błąd potrafi zdarzyć się na jakiś czas.Na forach Apple. W niektórych przypadkach jest nim wyłączenie „Wiadomości” na komputerach Apple lub usuwanie i ponowne dodawanie kontaktów. W innych przypadkach brakujące powiadomienia pokazują się tylko wtedy, kiedy dane kontakty i ich wiadomości są przypięte bezpośrednio w aplikacji.Rozczarowanie posiadaczy iPhone’ów rośnie – AppleNie wiadomo także czy amerykańska firma wie o całej sprawie bowiem nie usłyszeliśmy żadnego potwierdzenia w tej kwestii.Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na rozwiązanie usterki., który prawdopodobnie będzie zawierał w sobie łatkę przywracającą wszystko do normy.Źródło: TheVerge / fot. Denis Cherkashin - Unsplash