Heynote - notatki na tapecie (recenzja)

Oryginalne podejście do notowania na smartfonie.





Heynote – aplikacja do umieszczania notatek na ekranie głównym

Cena: 0 zł / Android: 7.0 i nowsze

Aplikacji do tworzenia notatek, list zadań i innych zapisków znajdziemy całe mnóstwo. Twórcy proponują najróżniejsze funkcje i metody prowadzenia notatników - w końcu każdy z nas ma inne preferencje.Heynote do tematu podchodzi dość ciekawie. Nasze zapiski umieszcza bowiem bezpośrednio na tapecie lub ekranie blokady.Oczywiście to dość specyficzny sposób na zarządzanie notatkami. Nie wszystkim przypadnie do gustu - szczególnie tym użytkownikom, którzy cały ekran główny mają zasłonięty ikonami. Stworzenie „czystego" ekranu, na którym będą dodatkowo widniały najważniejsze zapiski, może jednak okazać się ciekawym i odświeżającym doświadczeniem.Niestety już po krótkim czasie spędzonym z aplikacją wyłania się kilka wad. Interfejs nie jest intuicyjny. Zarządzanie notatkami jest bardzo uciążliwe. Dodatkowo w trakcie testów pojawiło się kilka błędów. Nie zadziałało na przykład przypisanie notatki do kategorii. Nie mogłem również uruchomić notatek na ekranie blokady.Heynote w ogólnym rozrachunku wypada zatem niezbyt korzystnie. Sam pomysł wydaje się ciekawy, jednak aplikacja pilnie potrzebuje sporej aktualizacji.