Asystent Google wreszcie z odświeżonym interfejsem

Asystent Google będzie nieco ładniejszy

Źródło: 9to5google

Asystent Google jest obecny w naszym kraju od ponad dwóch lat. Przez ten czas doczekał się przede wszystkim wielu nowych funkcji, jak i nauczyła się nieco lepiej odczytywać nasze komunikaty. Nie zabrakło także licznych poprawek w zakresie warstwy wizualnej.Google rozwija jednak usługę w dosyć nierównym tempie. Większość nowości trafia w pierwszej kolejności na smartfony sygnowane marką Pixel, a dopiero potem ukazują się one na reszcie urządzeń. Tak jest chociażby w przypadku tytułowych wieści.Odświeżony interfejs Asystenta pojawił się na sprzętach giganta już w czerwcu bieżącego roku. Wygląda na to, że trafia on powoli do posiadaczy smartfonów innych producentów. Czym charakteryzuje się nowy wygląd? Oczywiście postawiono na minimalizm.Po wypowiedzeniu frazy „OK, Google"i napisem „W czym mogę Ci pomóc?" - zajmuje on teraz wyłącznie niecałą połowę ekranu. Co pierwsze rzuca się w oczy, na dole wyświetlonego okna znajduje się, który porusza się wtedy, kiedy coś mówimy.Przesunięcie palcem w górę nieco rozszerzy interfejs Asystenta ukazując. Możemy w nie kliknąć bądź – rzecz jasna – wypowiedzieć. Zmianie ulegnie również widok konwersacji ze sztuczną inteligencją. Nie będzie on zajmował już całego ekranu, a jedynie nieco ponad połowę. Całość prezentuje się nieco przejrzyściej i intuicyjniej.Nowy interfejs powinien pojawić się u wszystkich użytkowników na przestrzeni najbliższych dni lub być już dostępny.