Załączniki tekstowe z opcją edycji bezpośrednio w Gmailu

Świetna nowość.





Edytowanie plików będzie przyjemniejsze

Prostota oraz intuicyjność to dwie naczelne zasady, które zdają się być wyznawane przez technologicznych gigantów. Wzbogacają oni swoje usługi coraz częściej o nowości mające na celu uprzyjemnianie wykonywania codziennych obowiązków.Jeśli jesteś użytkownikiem Google Workspace i pracujesz na plikach z pakietu Office, to z pewnością zdarzyło Ci się narzekać na żmudny proces ich edycji. W celu naniesienia poprawek na dokument tekstowy należy go najpierw pobrać, potem wprowadzić zmiany za pośrednictwem aplikacji Dokumenty, a dopiero wtedy odesłać ponownie.Jak się okazuje – ten sposób odchodzi właśnie do lamusa. Google zdecydowało się na implementację świetnej nowości pozwalającej na. Posłuży do tego specjalna ikona ołówka, po którego kliknięciu otworzy się stosowny program.Co dalej? Jeśli edytowaliśmy już dany dokument, to. Otrzymamy do wyboru opcję szybkiej odpowiedzi na oryginalny mail, otworzenia oryginalnej wiadomości (jeśli chcielibyśmy coś dopisać) lub stworzenia nowego maila z poziomu Gmaila . Możliwości jest więc sporo.Nie da się ukryć, że mówimy o naprawdę przydatnym usprawnieniu – przede wszystkim dla osób, których praca opiera się na edycji pokaźnej liczby plików. Nowość powinna pojawić się u wszystkich na przestrzeni kilku najbliższych tygodni. Warto jednak zaznaczyć, iż skorzystają z niej osoby będące członkami Google Workspace.Źródło i foto: Google